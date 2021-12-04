NI: США должны сотрудничать с Россией, чтобы стать могущественнее

05 декабря 2021 в 12:06 Размер текста - 17 +

США не должны сотрудничать только со странами, поддерживающими их ценности и систему управления Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Соединенные Штаты Америки должны не соперничать с Россией, а сотрудничать — это принесло бы им больше пользы. Статья об этом вышла в иностранном издании The National Interest. В пример приводится союзник России — Китай, который в последнее время стал гораздо сильнее. «Сегодня Китай — единственная страна, которая может бросить вызов гегемонии США. Штаты должны отказаться от своих идеологических предубеждений и сотрудничать с недемократическими странами Азии, такими как Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Филиппины и даже Россия», — говорится в материале. Отмечается также, что США не должны ограничивать себя, сотрудничая только со странами, которые придерживаются с ними общих ценностей и системы управления. В последние несколько десятков лет Америка пыталась распространить либеральную демократию за пределы страны, но этого не вышло. Так что в нынешней ситуации странам лучше объединиться. «Глобальные проблемы — распространения ядерного оружия, борьба с терроризмом, пандемией и изменением климата требуют от стран сотрудничества. Это не зависит от их внутренних политических структур», — приводит пример издание. Ранее военный обозреватель Виктор Баранец высказался о сложившейся ситуации между США и Россией. Он считает, что американцы не смогут напугать Россию новыми атомными бомбами. Причина этого в том, что Россия обладает мощным вооружением, чтобы уничтожить это оружие еще до их потенциального подлета к границам, передает Nation News. В свою очередь, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден согласовали дату переговоров. В беседе, которая состоится 7 декабря, могут поговорить о стратегической безопасности. Кроме того, Россия готова обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения североатлантического альянса НАТО на восток, пишет «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки должны не соперничать с Россией, а сотрудничать — это принесло бы им больше пользы. Статья об этом вышла в иностранном издании The National Interest. В пример приводится союзник России — Китай, который в последнее время стал гораздо сильнее. «Сегодня Китай — единственная страна, которая может бросить вызов гегемонии США. Штаты должны отказаться от своих идеологических предубеждений и сотрудничать с недемократическими странами Азии, такими как Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Филиппины и даже Россия», — говорится в материале. Отмечается также, что США не должны ограничивать себя, сотрудничая только со странами, которые придерживаются с ними общих ценностей и системы управления. В последние несколько десятков лет Америка пыталась распространить либеральную демократию за пределы страны, но этого не вышло. Так что в нынешней ситуации странам лучше объединиться. «Глобальные проблемы — распространения ядерного оружия, борьба с терроризмом, пандемией и изменением климата требуют от стран сотрудничества. Это не зависит от их внутренних политических структур», — приводит пример издание. Ранее военный обозреватель Виктор Баранец высказался о сложившейся ситуации между США и Россией. Он считает, что американцы не смогут напугать Россию новыми атомными бомбами. Причина этого в том, что Россия обладает мощным вооружением, чтобы уничтожить это оружие еще до их потенциального подлета к границам, передает Nation News. В свою очередь, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден согласовали дату переговоров. В беседе, которая состоится 7 декабря, могут поговорить о стратегической безопасности. Кроме того, Россия готова обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения североатлантического альянса НАТО на восток, пишет «Царьград».