ВОЗ: более полумиллиарда человек рискуют обнищать из-за COVID-19

13 декабря 2021 в 05:40 Размер текста - 17 +

Тедрос Гебрейесус призвал страны сделать услуги здравоохранения более доступными для граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Более 500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за необходимости самостоятельно оплачивать медицинские услуги во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка, который размещен на сайте ВОЗ. «Более полумиллиарда человек рискуют оказаться в крайней нищете из-за того, что им приходится оплачивать медицинские услуги из собственного кармана», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что пандемия спровоцировала самый тяжелый мировой кризис с 1930-х годов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал правительства всех стран мира возобновить усилия для того, чтобы их гражданам были доступны услуги здравоохранения без финансовых последствий. «Это означает необходимость увеличения государственных расходов на здравоохранение и социальную поддержку, а также усиление их внимания к системам первичной медико-санитарной помощи, которые могут оказывать основные медицинские услуги недалеко от дома», — объяснил он. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил о преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В Международном валютном фонде заявили, что Россия вышла победителем из кризиса 2020 года. Американские аналитики спрогнозировали восстановление мировой экономики после пандемии в 2022 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за необходимости самостоятельно оплачивать медицинские услуги во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка, который размещен на сайте ВОЗ. «Более полумиллиарда человек рискуют оказаться в крайней нищете из-за того, что им приходится оплачивать медицинские услуги из собственного кармана», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что пандемия спровоцировала самый тяжелый мировой кризис с 1930-х годов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал правительства всех стран мира возобновить усилия для того, чтобы их гражданам были доступны услуги здравоохранения без финансовых последствий. «Это означает необходимость увеличения государственных расходов на здравоохранение и социальную поддержку, а также усиление их внимания к системам первичной медико-санитарной помощи, которые могут оказывать основные медицинские услуги недалеко от дома», — объяснил он. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил о преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В Международном валютном фонде заявили, что Россия вышла победителем из кризиса 2020 года. Американские аналитики спрогнозировали восстановление мировой экономики после пандемии в 2022 году.