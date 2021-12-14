Фармакологи допустили заражение сразу «Дельтой» и «Омикроном»

15 декабря 2021 в 08:05 Размер текста - 17 +

В Moderna рассказали об одновременном заражении двумя мутациями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Недавно выявленный штамм COVID-19 «Омикрон» и предыдущая версия вируса «Дельта» способны вместе проникать в клетки организма. С соответствующим заявлением выступил сотрудник американской биотехнологической компании по производству вакцин Moderna Пол Бертон. По его словам, это может привести к появлению новой мутации вируса. «Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем. В дальнейшем это приведет к мутации вирусов. Такое развитие событий вызывает определенные опасения», — передает слова Бертона портал Dailymail. Новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, назвали в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». В ВОЗ заявили, что новый штамм может вызывать беспокойство у заразившихся, передает «Царьград». Существующие вакцины от коронавируса являются эффективными против нового штамма, уточняет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Недавно выявленный штамм COVID-19 «Омикрон» и предыдущая версия вируса «Дельта» способны вместе проникать в клетки организма. С соответствующим заявлением выступил сотрудник американской биотехнологической компании по производству вакцин Moderna Пол Бертон. По его словам, это может привести к появлению новой мутации вируса. «Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем. В дальнейшем это приведет к мутации вирусов. Такое развитие событий вызывает определенные опасения», — передает слова Бертона портал Dailymail. Новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, назвали в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». В ВОЗ заявили, что новый штамм может вызывать беспокойство у заразившихся, передает «Царьград». Существующие вакцины от коронавируса являются эффективными против нового штамма, уточняет телеканал 360.