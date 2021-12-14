Фармакологи допустили заражение сразу «Дельтой» и «Омикроном»

Недавно выявленный штамм COVID-19 «Омикрон» и предыдущая версия вируса «Дельта» способны вместе проникать в клетки организма. С соответствующим заявлением выступил сотрудник американской биотехнологической компании по производству вакцин Moderna Пол Бертон. По его словам, это может привести к появлению новой мутации вируса.
«Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем. В дальнейшем это приведет к мутации вирусов. Такое развитие событий вызывает определенные опасения», — передает слова Бертона портал Dailymail.
Новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, назвали в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». В ВОЗ заявили, что новый штамм может вызывать беспокойство у заразившихся, передает «Царьград». Существующие вакцины от коронавируса являются эффективными против нового штамма, уточняет телеканал 360.
Недавно выявленный штамм COVID-19 «Омикрон» и предыдущая версия вируса «Дельта» способны вместе проникать в клетки организма. С соответствующим заявлением выступил сотрудник американской биотехнологической компании по производству вакцин Moderna Пол Бертон. По его словам, это может привести к появлению новой мутации вируса. «Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем. В дальнейшем это приведет к мутации вирусов. Такое развитие событий вызывает определенные опасения», — передает слова Бертона портал Dailymail. Новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, назвали в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». В ВОЗ заявили, что новый штамм может вызывать беспокойство у заразившихся, передает «Царьград». Существующие вакцины от коронавируса являются эффективными против нового штамма, уточняет телеканал 360.