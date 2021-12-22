Врач рассказала, для кого предназначен новый препарат от COVID

23 декабря 2021 в 01:24 Размер текста - 17 +

Вероника Скворцова сообщила, что «МИР 19» пока что предназначен только для больных коронавирусом, которые проходят лечение в стационаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новое лекарство от коронавируса «МИР 19» на сегодняшний день предназначено для использования его для больных, лежащих в стационарах. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах », — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24». Она сообщила, что в ближайшем будущем в агентстве планируют провести специальное исследование для больных COVID-19, которые проходят лечение вне больницы. По ее словам, после этого появится возможность распространять препарат через аптеки и лечить пациентов на начальном этапе заболевания. Минздрав сообщил о регистрации средства для лечения COVID 22 декабря текущего года. Его название — «МИР 19» — аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19. По словам Минздрава России, это ингаляционный препарат, блокирующий размножение коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новое лекарство от коронавируса «МИР 19» на сегодняшний день предназначено для использования его для больных, лежащих в стационарах. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах », — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24». Она сообщила, что в ближайшем будущем в агентстве планируют провести специальное исследование для больных COVID-19, которые проходят лечение вне больницы. По ее словам, после этого появится возможность распространять препарат через аптеки и лечить пациентов на начальном этапе заболевания. Минздрав сообщил о регистрации средства для лечения COVID 22 декабря текущего года. Его название — «МИР 19» — аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19. По словам Минздрава России, это ингаляционный препарат, блокирующий размножение коронавируса.