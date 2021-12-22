22 декабря 2021

Врач рассказала, для кого предназначен новый препарат от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Вероника Скворцова сообщила, что «МИР 19» пока что предназначен только для больных коронавирусом, которые проходят лечение в стационаре Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новое лекарство от коронавируса «МИР 19» на сегодняшний день предназначено для использования его для больных, лежащих в стационарах. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах », — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24». Она сообщила, что в ближайшем будущем в агентстве планируют провести специальное исследование для больных COVID-19, которые проходят лечение вне больницы. По ее словам, после этого появится возможность распространять препарат через аптеки и лечить пациентов на начальном этапе заболевания.

Минздрав сообщил о регистрации средства для лечения COVID 22 декабря текущего года. Его название — «МИР 19» — аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19. По словам Минздрава России, это ингаляционный препарат, блокирующий размножение коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новое лекарство от коронавируса «МИР 19» на сегодняшний день предназначено для использования его для больных, лежащих в стационарах. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах », — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24». Она сообщила, что в ближайшем будущем в агентстве планируют провести специальное исследование для больных COVID-19, которые проходят лечение вне больницы. По ее словам, после этого появится возможность распространять препарат через аптеки и лечить пациентов на начальном этапе заболевания. Минздрав сообщил о регистрации средства для лечения COVID 22 декабря текущего года. Его название — «МИР 19» — аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19. По словам Минздрава России, это ингаляционный препарат, блокирующий размножение коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...