Евгений Куйвашев проведет большую пресс-конференцию 13 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отчетная пресс-конференция свердловского губернатора Евгения Куйвашева назначена на 13 января. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Пресс-конференция пройдет в очном формате в конференц-зале резиденции губернатора», — сообщили в департаменте информполитики. Предполагается, что во время общения с журналистами Куйвашев традиционно подведет итоги прошедшего года, а также поделится планами на 2022-й.

Источники URA.RU в свердловской власти ранее анонсировали, что большая пресс-конференция губернатора состоится уже после новогодних праздников. Также, по слухам, рассматривалась иная дата — 24 декабря, но в итоге выбор был сделан в пользу января.

В предыдущий раз, в 2020 году, большая пресс-конференция Куйвашева состоялась 22 декабря. Журналисты спрашивали губернатора о коррупционном скандале в «Титановой долине», об отмене прямых выборов мэров, о засилье тюменцев в свердловской власти, невыплатах медикам за борьбу с коронавирусом и многом другом. Всего Куйвашев ответил на полсотни вопросов.

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