Суд признал законным приговор Навальному о клевете на ветерана

Приговор Алексею Навальному остался в силе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй кассационный суд признал законным приговор блогеру Алексею Навальному о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Кассация была рассмотрена в отсутствие Навального.

«Приговор мирового судьи и апелляционное постановление Бабушкинского суда оставить без изменения. Кассационную жалобу защитников Навального отклонить. Вина Навального подтверждается исследованными в суде первой инстанции доказательствами», — передает ТАСС решение суда.

Ранее Навального признали виновным в клевете на Игната Артеменко. Блогер назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем» за то, что Артеменко принял участие в видеролике о поправках в Конституцию РФ. Суд также обязал Навального выплатить 850 тысяч рублей компенсации.