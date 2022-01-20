Суд признал законным приговор Навальному о клевете на ветерана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Приговор Алексею Навальному остался в силе Фото:

Второй кассационный суд признал законным приговор блогеру Алексею Навальному о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Кассация была рассмотрена в отсутствие Навального.

«Приговор мирового судьи и апелляционное постановление Бабушкинского суда оставить без изменения. Кассационную жалобу защитников Навального отклонить. Вина Навального подтверждается исследованными в суде первой инстанции доказательствами», — передает ТАСС решение суда.

Ранее Навального признали виновным в клевете на Игната Артеменко. Блогер назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем» за то, что Артеменко принял участие в видеролике о поправках в Конституцию РФ. Суд также обязал Навального выплатить 850 тысяч рублей компенсации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Второй кассационный суд признал законным приговор блогеру Алексею Навальному о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Кассация была рассмотрена в отсутствие Навального. «Приговор мирового судьи и апелляционное постановление Бабушкинского суда оставить без изменения. Кассационную жалобу защитников Навального отклонить. Вина Навального подтверждается исследованными в суде первой инстанции доказательствами», — передает ТАСС решение суда. Ранее Навального признали виновным в клевете на Игната Артеменко. Блогер назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем» за то, что Артеменко принял участие в видеролике о поправках в Конституцию РФ. Суд также обязал Навального выплатить 850 тысяч рублей компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...