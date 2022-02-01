Математики заявили о снижении среднего балла на ЕГЭ

01 февраля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Из ЕГЭ по математике уберут задачи базового уровня сложности Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике средний проходной балл должен заметно снизиться. Такое мнение высказал куратор сообщества математики в «Яндекс.Кью», кандидат физико-математических наук Давид Кац. В 2021 году средний балл ЕГЭ по математике составил 55,1. «Это не очень страшно, потому что он (средний балл — прим. URA.RU) просядет у всех очевидно, у большинства. В том плане какого-то неравенства не возникнет. Причиной этому станет другая система оценки», — сказал Кац в интервью РБК. Директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич отметил, что падение среднего балла не сильно скажется при поступлении в вуз. «Там убрали простые задачи, добавили сложные примеры и поменяли местами оценки за стереометрию и задачу с экономическим содержанием. Задача по стереометрии стала стоить три балла вместо двух, экономическая — два балла вместо трех. Появилась лишняя задача по теории вероятности», — пояснил Пратусевич. Как школьники будут учиться и сдавать ЕГЭ в 2022 году Давид Кац отметил, что вместе с изменениями в самом экзамене изменится также и подготовка к нему. При этом математик подчеркнул, что экзамен не станет сложнее, но кардинально изменится. «Будет период, когда нужна перестройка этого процесса, и это отражается на всех участниках: учителях, школьниках», — подчеркнул Кац. Из ЕГЭ по математике уберут задания базового уровня и введут более сложные задания. Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что у школьников заметно снижается уровень общих знаний. В Минобрнауки сообщили, что проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет, пишет телеканал 360. Согласно данным опроса банка «Открытие», почти 60% россиян выступают за немедленную отмену ЕГЭ, сообщает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике средний проходной балл должен заметно снизиться. Такое мнение высказал куратор сообщества математики в «Яндекс.Кью», кандидат физико-математических наук Давид Кац. В 2021 году средний балл ЕГЭ по математике составил 55,1. «Это не очень страшно, потому что он (средний балл — прим. URA.RU) просядет у всех очевидно, у большинства. В том плане какого-то неравенства не возникнет. Причиной этому станет другая система оценки», — сказал Кац в интервью РБК. Директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич отметил, что падение среднего балла не сильно скажется при поступлении в вуз. «Там убрали простые задачи, добавили сложные примеры и поменяли местами оценки за стереометрию и задачу с экономическим содержанием. Задача по стереометрии стала стоить три балла вместо двух, экономическая — два балла вместо трех. Появилась лишняя задача по теории вероятности», — пояснил Пратусевич. Давид Кац отметил, что вместе с изменениями в самом экзамене изменится также и подготовка к нему. При этом математик подчеркнул, что экзамен не станет сложнее, но кардинально изменится. «Будет период, когда нужна перестройка этого процесса, и это отражается на всех участниках: учителях, школьниках», — подчеркнул Кац. Из ЕГЭ по математике уберут задания базового уровня и введут более сложные задания. Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что у школьников заметно снижается уровень общих знаний. В Минобрнауки сообщили, что проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет, пишет телеканал 360. Согласно данным опроса банка «Открытие», почти 60% россиян выступают за немедленную отмену ЕГЭ, сообщает агентство Nation News.