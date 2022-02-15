Путин не знает, какие условия ждут Россию в вопросе безопасности

В вопросах своей безопасности Россия будет действовать по обстоятельствам. При этом какими будут эти обстоятельства — неизвестно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге, который состоялся после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.
«По плану [будем действовать]. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем», — сказал Путин.
В рамках брифинга президент также отреагировал на обращение депутатов Госдумы, предложивших признать ДНР и ЛНР. Он напомнил о важности соблюдения минских соглашений. Кроме того, он прояснил российскую позицию касательно желания Украины вступить в НАТО. По мнению Путина, отсрочка вступления Украины в альянс ничего не меняет для России.
В вопросах своей безопасности Россия будет действовать по обстоятельствам. При этом какими будут эти обстоятельства — неизвестно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге, который состоялся после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. «По плану [будем действовать]. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем», — сказал Путин. В рамках брифинга президент также отреагировал на обращение депутатов Госдумы, предложивших признать ДНР и ЛНР. Он напомнил о важности соблюдения минских соглашений. Кроме того, он прояснил российскую позицию касательно желания Украины вступить в НАТО. По мнению Путина, отсрочка вступления Украины в альянс ничего не меняет для России.