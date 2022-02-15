Путин не знает, какие условия ждут Россию в вопросе безопасности

15 февраля 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Путин рассказал об алгоритме действий России по вопросам безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В вопросах своей безопасности Россия будет действовать по обстоятельствам. При этом какими будут эти обстоятельства — неизвестно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге, который состоялся после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. «По плану [будем действовать]. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем», — сказал Путин. В рамках брифинга президент также отреагировал на обращение депутатов Госдумы, предложивших признать ДНР и ЛНР. Он напомнил о важности соблюдения минских соглашений. Кроме того, он прояснил российскую позицию касательно желания Украины вступить в НАТО. По мнению Путина, отсрочка вступления Украины в альянс ничего не меняет для России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В вопросах своей безопасности Россия будет действовать по обстоятельствам. При этом какими будут эти обстоятельства — неизвестно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге, который состоялся после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. «По плану [будем действовать]. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем», — сказал Путин. В рамках брифинга президент также отреагировал на обращение депутатов Госдумы, предложивших признать ДНР и ЛНР. Он напомнил о важности соблюдения минских соглашений. Кроме того, он прояснил российскую позицию касательно желания Украины вступить в НАТО. По мнению Путина, отсрочка вступления Украины в альянс ничего не меняет для России.