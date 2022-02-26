Украинские морпехи бросили позиции в Донбассе и отступили

В районе населенного пункта Заможное в Донбассе морская пехота Украины отошла от своих позиций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
«Военнослужащие первого батальона 36-й бригады морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе населенного пункта Заможное. Бросили вооружение и боеприпасы», — передает РИА «Новости» слова Басурина.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Позже стало известно, что первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».
В районе населенного пункта Заможное в Донбассе морская пехота Украины отошла от своих позиций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. «Военнослужащие первого батальона 36-й бригады морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе населенного пункта Заможное. Бросили вооружение и боеприпасы», — передает РИА «Новости» слова Басурина. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Позже стало известно, что первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».