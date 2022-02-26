ФСБ: в Ростовской области упал снаряд со стороны Украины

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По факту обстрела российской территории проводится проверка (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снаряд со стороны Украины разорвался в Миллеровском районе Ростовской области 26 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

«В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины. В районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе — падение трех мин 120 мм», — сообщает ФСБ РФ.

Пострадавших и разрушений нет. По факту обстрела российской территории проводится проверка.

24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Армия РФ высокоточными средствами поражения выводит из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.

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Снаряд со стороны Украины разорвался в Миллеровском районе Ростовской области 26 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. «В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины. В районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе — падение трех мин 120 мм», — сообщает ФСБ РФ. Пострадавших и разрушений нет. По факту обстрела российской территории проводится проверка. 24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Армия РФ высокоточными средствами поражения выводит из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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