ФСБ: в Ростовской области упал снаряд со стороны Украины

Снаряд со стороны Украины разорвался в Миллеровском районе Ростовской области 26 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
«В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины. В районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе — падение трех мин 120 мм», — сообщает ФСБ РФ.
Пострадавших и разрушений нет. По факту обстрела российской территории проводится проверка.
24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Армия РФ высокоточными средствами поражения выводит из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.
Снаряд со стороны Украины разорвался в Миллеровском районе Ростовской области 26 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. «В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины. В районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе — падение трех мин 120 мм», — сообщает ФСБ РФ. Пострадавших и разрушений нет. По факту обстрела российской территории проводится проверка. 24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Армия РФ высокоточными средствами поражения выводит из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.