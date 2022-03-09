СМИ: украинский мэр наживается на гуманитарной помощи

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Сбор гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР в Храме святого Георгия. Челябинск, гуманитарная помощь, предметы первой необходимости
Горожане жалуются, что мэр города не первый раз оставил их без продуктов питания и медикометов Фото:
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Жители украинского города Николаев пожаловались, что их мэр Александр Сенкевич наживается на гуманитарной помощи. О жалобах горожан рассказал telegram-канал Readovka.

«8 марта им привезли гуманитарную помощь — медикаменты, одежду и еду. Но ни больница, ни население получить ничего не смогли. Все товары по приказу мэра Александра Сенкевича забрали местные полицейские, чтобы сгрузить их в определенном месте — на личном складе городского мэра», — пишет издание со ссылкой на жалобы украинцев.

Отмечается, что мэр города оставил людей без продуктов питания и медикаментов уже не первый раз. Гуманитарную помощь он перепродает предпринимателям по завышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Об этом в видеообращении заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, военные готовы стрелять по российским гумконвояем.

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Жители украинского города Николаев пожаловались, что их мэр Александр Сенкевич наживается на гуманитарной помощи. О жалобах горожан рассказал telegram-канал Readovka. «8 марта им привезли гуманитарную помощь — медикаменты, одежду и еду. Но ни больница, ни население получить ничего не смогли. Все товары по приказу мэра Александра Сенкевича забрали местные полицейские, чтобы сгрузить их в определенном месте — на личном складе городского мэра», — пишет издание со ссылкой на жалобы украинцев. Отмечается, что мэр города оставил людей без продуктов питания и медикаментов уже не первый раз. Гуманитарную помощь он перепродает предпринимателям по завышенной стоимости. Ранее сообщалось, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Об этом в видеообращении заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, военные готовы стрелять по российским гумконвояем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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