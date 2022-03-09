СМИ: украинский мэр наживается на гуманитарной помощи

Жители украинского города Николаев пожаловались, что их мэр Александр Сенкевич наживается на гуманитарной помощи. О жалобах горожан рассказал telegram-канал Readovka.
«8 марта им привезли гуманитарную помощь — медикаменты, одежду и еду. Но ни больница, ни население получить ничего не смогли. Все товары по приказу мэра Александра Сенкевича забрали местные полицейские, чтобы сгрузить их в определенном месте — на личном складе городского мэра», — пишет издание со ссылкой на жалобы украинцев.
Отмечается, что мэр города оставил людей без продуктов питания и медикаментов уже не первый раз. Гуманитарную помощь он перепродает предпринимателям по завышенной стоимости.
Ранее сообщалось, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Об этом в видеообращении заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, военные готовы стрелять по российским гумконвояем.
Жители украинского города Николаев пожаловались, что их мэр Александр Сенкевич наживается на гуманитарной помощи. О жалобах горожан рассказал telegram-канал Readovka. «8 марта им привезли гуманитарную помощь — медикаменты, одежду и еду. Но ни больница, ни население получить ничего не смогли. Все товары по приказу мэра Александра Сенкевича забрали местные полицейские, чтобы сгрузить их в определенном месте — на личном складе городского мэра», — пишет издание со ссылкой на жалобы украинцев. Отмечается, что мэр города оставил людей без продуктов питания и медикаментов уже не первый раз. Гуманитарную помощь он перепродает предпринимателям по завышенной стоимости. Ранее сообщалось, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Об этом в видеообращении заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, военные готовы стрелять по российским гумконвояем.