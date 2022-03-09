СМИ: украинский мэр наживается на гуманитарной помощи

09 марта 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Горожане жалуются, что мэр города не первый раз оставил их без продуктов питания и медикометов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители украинского города Николаев пожаловались, что их мэр Александр Сенкевич наживается на гуманитарной помощи. О жалобах горожан рассказал telegram-канал Readovka. «8 марта им привезли гуманитарную помощь — медикаменты, одежду и еду. Но ни больница, ни население получить ничего не смогли. Все товары по приказу мэра Александра Сенкевича забрали местные полицейские, чтобы сгрузить их в определенном месте — на личном складе городского мэра», — пишет издание со ссылкой на жалобы украинцев. Отмечается, что мэр города оставил людей без продуктов питания и медикаментов уже не первый раз. Гуманитарную помощь он перепродает предпринимателям по завышенной стоимости. Ранее сообщалось, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Об этом в видеообращении заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, военные готовы стрелять по российским гумконвояем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители украинского города Николаев пожаловались, что их мэр Александр Сенкевич наживается на гуманитарной помощи. О жалобах горожан рассказал telegram-канал Readovka. «8 марта им привезли гуманитарную помощь — медикаменты, одежду и еду. Но ни больница, ни население получить ничего не смогли. Все товары по приказу мэра Александра Сенкевича забрали местные полицейские, чтобы сгрузить их в определенном месте — на личном складе городского мэра», — пишет издание со ссылкой на жалобы украинцев. Отмечается, что мэр города оставил людей без продуктов питания и медикаментов уже не первый раз. Гуманитарную помощь он перепродает предпринимателям по завышенной стоимости. Ранее сообщалось, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Об этом в видеообращении заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, военные готовы стрелять по российским гумконвояем.