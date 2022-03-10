Украинская певица Луна отменила концерт в Перми и весь тур по РФ

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ЛУНА в Доме Печати. Екатеринбург, луна, бардаш кристина
Кристина Бардаш отменила российский тур в поддержку нового альбома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская певица Луна (Кристина Бардаш) отменила свой концерт в Перми, который был запланирован на 2 апреля. Об этом сообщили в частной филармонии «Триумф».

«Российский тур певицы Луны и пермский концерт 2.04 был отменен. Возврат билетов оформляет организатор концерта», — сказано на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». На странице московского концерта указано, что выступление «отменяется в связи с недавними событиями». Всем поклонникам организаторы желают мира.

В ходе российского тура Луна должна была представить свой новый альбом «Ведьмина рука». Ранее URA.RU сообщало об отмене в Перми концерта группы «Наив».

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Украинская певица Луна (Кристина Бардаш) отменила свой концерт в Перми, который был запланирован на 2 апреля. Об этом сообщили в частной филармонии «Триумф». «Российский тур певицы Луны и пермский концерт 2.04 был отменен. Возврат билетов оформляет организатор концерта», — сказано на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». На странице московского концерта указано, что выступление «отменяется в связи с недавними событиями». Всем поклонникам организаторы желают мира. В ходе российского тура Луна должна была представить свой новый альбом «Ведьмина рука». Ранее URA.RU сообщало об отмене в Перми концерта группы «Наив».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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