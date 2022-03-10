Украинская певица Луна отменила концерт в Перми и весь тур по РФ

Кристина Бардаш отменила российский тур в поддержку нового альбома Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская певица Луна (Кристина Бардаш) отменила свой концерт в Перми, который был запланирован на 2 апреля. Об этом сообщили в частной филармонии «Триумф».

«Российский тур певицы Луны и пермский концерт 2.04 был отменен. Возврат билетов оформляет организатор концерта», — сказано на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». На странице московского концерта указано, что выступление «отменяется в связи с недавними событиями». Всем поклонникам организаторы желают мира.

В ходе российского тура Луна должна была представить свой новый альбом «Ведьмина рука». Ранее URA.RU сообщало об отмене в Перми концерта группы «Наив».