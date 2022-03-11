Захарова поддержала заявление Meta, связанное с русофобией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала политику американской компании Meta. Ранее ее представители заявили, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян».
Мария Захарова процитировала в telegram заявление Meta: «Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян». После этой строчки политик написала: «Данное конкретное заявление поддерживаю полностью».
В ночь с 10 на 11 марта американская транснациональная холдинговая компания Meta сообщила пользователям интернета, что не будет блокировать призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а также сообщения, в которых будет прослеживаться дискриминация в отношении российских солдат. После этого Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала политику американской компании Meta. Ранее ее представители заявили, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян». Мария Захарова процитировала в telegram заявление Meta: «Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян». После этой строчки политик написала: «Данное конкретное заявление поддерживаю полностью». В ночь с 10 на 11 марта американская транснациональная холдинговая компания Meta сообщила пользователям интернета, что не будет блокировать призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а также сообщения, в которых будет прослеживаться дискриминация в отношении российских солдат. После этого Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией.