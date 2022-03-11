Захарова поддержала заявление Meta, связанное с русофобией

12 марта 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Свое мнение Захарова выразила в telegram Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала политику американской компании Meta. Ранее ее представители заявили, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян». Мария Захарова процитировала в telegram заявление Meta: «Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян». После этой строчки политик написала: «Данное конкретное заявление поддерживаю полностью». В ночь с 10 на 11 марта американская транснациональная холдинговая компания Meta сообщила пользователям интернета, что не будет блокировать призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а также сообщения, в которых будет прослеживаться дискриминация в отношении российских солдат. После этого Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала политику американской компании Meta. Ранее ее представители заявили, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян». Мария Захарова процитировала в telegram заявление Meta: «Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян». После этой строчки политик написала: «Данное конкретное заявление поддерживаю полностью». В ночь с 10 на 11 марта американская транснациональная холдинговая компания Meta сообщила пользователям интернета, что не будет блокировать призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а также сообщения, в которых будет прослеживаться дискриминация в отношении российских солдат. После этого Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией.