11 марта 2022

Захарова поддержала заявление Meta, связанное с русофобией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Свое мнение Захарова выразила в telegram Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала политику американской компании Meta. Ранее ее представители заявили, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян».

Мария Захарова процитировала в telegram заявление Meta: «Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян». После этой строчки политик написала: «Данное конкретное заявление поддерживаю полностью».

В ночь с 10 на 11 марта американская транснациональная холдинговая компания Meta сообщила пользователям интернета, что не будет блокировать призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а также сообщения, в которых будет прослеживаться дискриминация в отношении российских солдат. После этого Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала политику американской компании Meta. Ранее ее представители заявили, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян». Мария Захарова процитировала в telegram заявление Meta: «Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян». После этой строчки политик написала: «Данное конкретное заявление поддерживаю полностью». В ночь с 10 на 11 марта американская транснациональная холдинговая компания Meta сообщила пользователям интернета, что не будет блокировать призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а также сообщения, в которых будет прослеживаться дискриминация в отношении российских солдат. После этого Генпрокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...