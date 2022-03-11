11 марта 2022

Госдеп США предупредил Путина о новой эскалации конфликта

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Проводы добровольцев на Донбасс. Екатеринбург, добровольцы, строй, военнные
В США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем добровольцев Ближнего Востока Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. С таким заявлением выступил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

«Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет еще большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии», — цитирует слова Прайса РИА «Новости».

Ранее Путин разрешил российским добровольцам участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ. По словам президента, добровольцы из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР. Наибольшее число заявок — более 16 тысяч — поступило сиз стран Ближнего Востока.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. С таким заявлением выступил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. «Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет еще большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии», — цитирует слова Прайса РИА «Новости». Ранее Путин разрешил российским добровольцам участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ. По словам президента, добровольцы из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР. Наибольшее число заявок — более 16 тысяч — поступило сиз стран Ближнего Востока. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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