Силуанов пообещал не дать пенсионеров в обиду из-за санкций

Антон Силуанов заявил, что за пенсиями и ценами в России будут следить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти будут внимательно наблюдать за ситуацией с пенсиями граждан, а также обратят внимание на цены в стране. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. Пенсионеров не дадим в обиду», — отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», трансляция велась на платформе «Смотрим».

Инфляция представляет угрозу для финансового благополучия пенсионеров, поэтому правительство будет мониторить ситуацию, пишет Nation News. Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы, отмечает деловое издание «Взгляд».

Ранее Силуанов оценил санкционный ущерб золотовалютным резервам РФ. Он считает, что банковская система России в условиях их заморозки, а также из-за санкций Запада достаточно устойчива. Все расчеты внутри страны выполняются, и государство будет помогать банкам, отметил министр финансов.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако ряд западных стран, а также США ввели против России санкции, влияющие на экономику и банковский сектор страны.

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