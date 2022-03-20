20 марта 2022

СК проведет проверку из-за сорванного в Эстонии флага РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства. Челябинск, флаг россии
Эстонские власти показали пренебрежительное отношение к своим обязательствам, заявили в российском Посольстве Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с тем, что с канцелярии Посольства РФ в городе Тарту был сорван российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации). В связи с этим Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — говорится в сообщении пресс-службы. Данные действия показывают пренебрежительное отношение эстонских властей к своим обязательствам, которые следуют из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отметили в Посольстве России.

Ранее неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. В дипломатической миссии выразили сожаление, что Эстония присоединилась к антироссийской кампании Запада. В представительстве хотят получить возмещение ущерба и вернуть государственный символ РФ на место.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с тем, что с канцелярии Посольства РФ в городе Тарту был сорван российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации). В связи с этим Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — говорится в сообщении пресс-службы. Данные действия показывают пренебрежительное отношение эстонских властей к своим обязательствам, которые следуют из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отметили в Посольстве России. Ранее неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. В дипломатической миссии выразили сожаление, что Эстония присоединилась к антироссийской кампании Запада. В представительстве хотят получить возмещение ущерба и вернуть государственный символ РФ на место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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