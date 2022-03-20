Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с тем, что с канцелярии Посольства РФ в городе Тарту был сорван российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации). В связи с этим Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — говорится в сообщении пресс-службы. Данные действия показывают пренебрежительное отношение эстонских властей к своим обязательствам, которые следуют из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отметили в Посольстве России.
Ранее неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. В дипломатической миссии выразили сожаление, что Эстония присоединилась к антироссийской кампании Запада. В представительстве хотят получить возмещение ущерба и вернуть государственный символ РФ на место.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с тем, что с канцелярии Посольства РФ в городе Тарту был сорван российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации). В связи с этим Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — говорится в сообщении пресс-службы. Данные действия показывают пренебрежительное отношение эстонских властей к своим обязательствам, которые следуют из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отметили в Посольстве России. Ранее неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. В дипломатической миссии выразили сожаление, что Эстония присоединилась к антироссийской кампании Запада. В представительстве хотят получить возмещение ущерба и вернуть государственный символ РФ на место.