С канцелярии посольства РФ в Эстонии сорвали флаг

20 марта 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. Об этом сообщили в дипломатической миссии России в Таллине. В посольстве РФ надеются, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание. «19 марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии — сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. Это надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе», — сообщается в официальном telegram-канале посольства РФ в Таллине. В дипломатической миссии выразили сожаление, что Эстония присоединилась к антироссийской кампании Запада. В посольстве надеются, что те, кто сорвал российский флаг, будут найдены и привлечены к ответственности. Также в дипломатическом представительстве хотят получить возмещение ущерба и вернуть государственный символ РФ на место. Ранее неизвестные облили посольство России в Париже красками красного, синего и желтого цветов. После нападению подверглась дипломатическая миссия РФ в Гааге. На территорию посольства России в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Акты вандализма против российских дипмиссий начались после объявления президентом России Владимиром Путиным вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Россия пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса, которые страдали восемь лет от действий Украины, заявил Путин. В ответ Западные страны начали высылать российских дипломатов из своих стран. В Болгарии десять представителей РФ объявили персонами нон-грата.