Кадыров объявил о союзе с подразделениями ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров заявил о союзе Чечни с ЛНР в проведении спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные формирования Чеченской республики договорились координировать усилия с подразделениями Луганской народной республики. К такой договоренности пришли Министр внутренних дел по Чеченской республике Руслан Алханов и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, сообщил Глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Стороны договорились координировать усилия по решению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим России Владимиром Путиным. Принятые меры позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины», — написал Кадыров в telegram-канале.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецкой и Луганской народных республик началась утром 24 февраля. Об этом в ходе обращения к гражданам заявил президент России Владимир Путин. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению Россия смогла избежать планировавшегося нападения НАТО. Свидетельством успешности операции РФ является тот факт, что Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные формирования Чеченской республики договорились координировать усилия с подразделениями Луганской народной республики. К такой договоренности пришли Министр внутренних дел по Чеченской республике Руслан Алханов и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, сообщил Глава Чечни Рамзан Кадыров. «Стороны договорились координировать усилия по решению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим России Владимиром Путиным. Принятые меры позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины», — написал Кадыров в telegram-канале. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецкой и Луганской народных республик началась утром 24 февраля. Об этом в ходе обращения к гражданам заявил президент России Владимир Путин. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению Россия смогла избежать планировавшегося нападения НАТО. Свидетельством успешности операции РФ является тот факт, что Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...