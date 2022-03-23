Кадыров объявил о союзе с подразделениями ЛНР

Кадыров заявил о союзе Чечни с ЛНР в проведении спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные формирования Чеченской республики договорились координировать усилия с подразделениями Луганской народной республики. К такой договоренности пришли Министр внутренних дел по Чеченской республике Руслан Алханов и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, сообщил Глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Стороны договорились координировать усилия по решению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим России Владимиром Путиным. Принятые меры позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины», — написал Кадыров в telegram-канале.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецкой и Луганской народных республик началась утром 24 февраля. Об этом в ходе обращения к гражданам заявил президент России Владимир Путин. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению Россия смогла избежать планировавшегося нападения НАТО. Свидетельством успешности операции РФ является тот факт, что Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю.