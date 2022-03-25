Вице-премьер РФ оценил проведение Паралимпиады в ХМАО

25 марта 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко назвал успешной Паралимпиаду в ХМАО Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал успешным проведение Зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые прошли в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства России. «Наши паралимпийцы неизменно демонстрируют силу духа и мощь безграничных возможностей человека. Внешнее давление не помешало нам организовать зимние игры „Мы вместе. Спорт“, которые успешно прошли в Ханты-Мансийске. Российская сборная завоевала 106 медалей. Победы и рекорды паралимпийцев вдохновляют нас идти вперед», — цитирует Дмитрия Чернышенко его пресс-служба. Заявление зампред правительства РФ сделал в ходе отчетно-выборной конференции Паралимпийского комитета России. На ней подвели итоги работы ведомства за четыре года, а также избрали его нового президента. Им стал Павел Рожков, ранее исполняющий обязанности главы организации. В Паралимпийских играх в ХМАО приняли участие более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Соревнования прошли с 18 по 21 марта. Они стали ответом на отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Такое решение принял Международный паралимпийский комитет, на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, направленной на прекращение геноцида мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал успешным проведение Зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые прошли в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства России. «Наши паралимпийцы неизменно демонстрируют силу духа и мощь безграничных возможностей человека. Внешнее давление не помешало нам организовать зимние игры „Мы вместе. Спорт“, которые успешно прошли в Ханты-Мансийске. Российская сборная завоевала 106 медалей. Победы и рекорды паралимпийцев вдохновляют нас идти вперед», — цитирует Дмитрия Чернышенко его пресс-служба. Заявление зампред правительства РФ сделал в ходе отчетно-выборной конференции Паралимпийского комитета России. На ней подвели итоги работы ведомства за четыре года, а также избрали его нового президента. Им стал Павел Рожков, ранее исполняющий обязанности главы организации. В Паралимпийских играх в ХМАО приняли участие более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Соревнования прошли с 18 по 21 марта. Они стали ответом на отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Такое решение принял Международный паралимпийский комитет, на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, направленной на прекращение геноцида мирного населения Донбасса.