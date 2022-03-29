29 марта 2022

Магнитогорские геймеры показали, как DNS повысил цены на товары. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, айтишник, айти, технологии будущего, компьютер, хакер, цифровизация
Цены на детали для компьютеров повысились в несколько раз Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, магазин цифровой техники DNS повысил цены на ряд товаров в несколько раз. В частности, подорожали компьютерные детали, сообщили покупатели, приложив скрины.

«Обращаюсь к руководству DNS. Вы очень быстро подняли цены. Я это понимаю, ситуация сложная. А когда опускать будете?!», — написал Алексей К. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Мужчина добавил, что ему непонятна ценовая политика магазина. С повышением курса доллара, повысились и цены на товары, плюсом ко всему добавились антироссийские санкции. Но мужчину беспокоит вопрос, почему с понижением курса доллара цены в магазине не снижают. URA.RU отправило запрос в магазин. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее в филиал сети DNS в ХМАО с проверкой наведалась антимонопольная служба. Поводом для проверок стали жалобы жителей на резкий рост цен.

Многие российские магазины и ретейлеры подняли цены на свои товары в связи с введением очередных ограничений со стороны Запада в адрес РФ. Производства по той же причине сейчас начали развивать программы импортозамещения. Санкции призваны разрушить российскую экономику, навредить миллионам россиян. Однако, ограничения опасны не только для России, но и для стран, которые их вводят. Во многих из них после введения санкций нарушилась система расчетов и логистики, выросла инфляция, разрушились кооперационные связи.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Цены на оперативную память до повышения курса доллара (слева) и после (справа)
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, магазин цифровой техники DNS повысил цены на ряд товаров в несколько раз. В частности, подорожали компьютерные детали, сообщили покупатели, приложив скрины. «Обращаюсь к руководству DNS. Вы очень быстро подняли цены. Я это понимаю, ситуация сложная. А когда опускать будете?!», — написал Алексей К. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Мужчина добавил, что ему непонятна ценовая политика магазина. С повышением курса доллара, повысились и цены на товары, плюсом ко всему добавились антироссийские санкции. Но мужчину беспокоит вопрос, почему с понижением курса доллара цены в магазине не снижают. URA.RU отправило запрос в магазин. На момент публикации ответа не последовало. Ранее в филиал сети DNS в ХМАО с проверкой наведалась антимонопольная служба. Поводом для проверок стали жалобы жителей на резкий рост цен. Многие российские магазины и ретейлеры подняли цены на свои товары в связи с введением очередных ограничений со стороны Запада в адрес РФ. Производства по той же причине сейчас начали развивать программы импортозамещения. Санкции призваны разрушить российскую экономику, навредить миллионам россиян. Однако, ограничения опасны не только для России, но и для стран, которые их вводят. Во многих из них после введения санкций нарушилась система расчетов и логистики, выросла инфляция, разрушились кооперационные связи. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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