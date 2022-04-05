Спустя две недели Blum вновь начала отгружать продукцию в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Австрийская компания Blum, которая после начала спецоперации на Украине остановила поставки в Россию, возобновила продажи. Об этом URA.RU сообщил один из клиентов компаний — совладелец екатеринбургской мебельной мастерской Fondem Михаил Козлюк.

«Австрийский производитель фурнитуры Blum, с которым мы всегда работали, а это просто Rolls-Royce в мире мебели, в конце февраля остановила поставки. В сжатые сроки пришлось искать аналоги. Но спустя две недели они вернулись, сослались на непредвиденные обстоятельства. Перераспределили свою логистику и возят как раньше, только в меньших объемах. Сказали, это мы их неправильно поняли», — рассказал предприниматель.

По его словам, в конце февраля на сайте официального дилера появился новый регламент работы, где написано, что доступ во все шоу-румы закрыт. Затем из каталога на сайте пропало около 80% позиций.

«Позвонил в местный офис, менеджеры сказали: „Все, забудьте о Blum, в ближайшее время поставок не ожидается. Поступила команда от производителя убрать весь ассортимент. Скоро вообще все закроем“. Потом еще лично заехал, сказали, что готовятся уже сушить весла», — рассказал Козлюк. Сейчас, по его словам, перебоев с поставками нет. В тот период, когда австрийский подрядчик остановил отгрузки в Россию, мастерская экстренно искала им замену и схожее качество нашли только у немецких и итальянских производителей. Пробовали работать с местными поставщиками, но сразу отказались. «У них производство в Китае. Качество очень низкое — все петли, направляющие быстро ломаются», — пояснил предприниматель.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении РФ, многие западные компании покинули рынок России, а зарубежные морские порты отказались пускать российские суда. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии».

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