Австрийская компания Blum, которая после начала спецоперации на Украине остановила поставки в Россию, возобновила продажи. Об этом URA.RU сообщил один из клиентов компаний — совладелец екатеринбургской мебельной мастерской Fondem Михаил Козлюк.
«Австрийский производитель фурнитуры Blum, с которым мы всегда работали, а это просто Rolls-Royce в мире мебели, в конце февраля остановила поставки. В сжатые сроки пришлось искать аналоги. Но спустя две недели они вернулись, сослались на непредвиденные обстоятельства. Перераспределили свою логистику и возят как раньше, только в меньших объемах. Сказали, это мы их неправильно поняли», — рассказал предприниматель.
По его словам, в конце февраля на сайте официального дилера появился новый регламент работы, где написано, что доступ во все шоу-румы закрыт. Затем из каталога на сайте пропало около 80% позиций.
«Позвонил в местный офис, менеджеры сказали: „Все, забудьте о Blum, в ближайшее время поставок не ожидается. Поступила команда от производителя убрать весь ассортимент. Скоро вообще все закроем“. Потом еще лично заехал, сказали, что готовятся уже сушить весла», — рассказал Козлюк. Сейчас, по его словам, перебоев с поставками нет. В тот период, когда австрийский подрядчик остановил отгрузки в Россию, мастерская экстренно искала им замену и схожее качество нашли только у немецких и итальянских производителей. Пробовали работать с местными поставщиками, но сразу отказались. «У них производство в Китае. Качество очень низкое — все петли, направляющие быстро ломаются», — пояснил предприниматель.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении РФ, многие западные компании покинули рынок России, а зарубежные морские порты отказались пускать российские суда. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии».
Австрийская компания Blum, которая после начала спецоперации на Украине остановила поставки в Россию, возобновила продажи. Об этом URA.RU сообщил один из клиентов компаний — совладелец екатеринбургской мебельной мастерской Fondem Михаил Козлюк. «Австрийский производитель фурнитуры Blum, с которым мы всегда работали, а это просто Rolls-Royce в мире мебели, в конце февраля остановила поставки. В сжатые сроки пришлось искать аналоги. Но спустя две недели они вернулись, сослались на непредвиденные обстоятельства. Перераспределили свою логистику и возят как раньше, только в меньших объемах. Сказали, это мы их неправильно поняли», — рассказал предприниматель. По его словам, в конце февраля на сайте официального дилера появился новый регламент работы, где написано, что доступ во все шоу-румы закрыт. Затем из каталога на сайте пропало около 80% позиций. «Позвонил в местный офис, менеджеры сказали: „Все, забудьте о Blum, в ближайшее время поставок не ожидается. Поступила команда от производителя убрать весь ассортимент. Скоро вообще все закроем“. Потом еще лично заехал, сказали, что готовятся уже сушить весла», — рассказал Козлюк. Сейчас, по его словам, перебоев с поставками нет. В тот период, когда австрийский подрядчик остановил отгрузки в Россию, мастерская экстренно искала им замену и схожее качество нашли только у немецких и итальянских производителей. Пробовали работать с местными поставщиками, но сразу отказались. «У них производство в Китае. Качество очень низкое — все петли, направляющие быстро ломаются», — пояснил предприниматель. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении РФ, многие западные компании покинули рынок России, а зарубежные морские порты отказались пускать российские суда. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии».