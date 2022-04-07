Из отделения Сбербанка в Челябинске эвакуировали посетителей

Опасных предметов и веществ в банке не обнаружили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из отделения Сбербанка в центре Челябинска на улице Энтузиастов 8 апреля срочно эвакуировали посетителей и персонал. Причиной стал найденный в помещении бесхозный предмет, сообщили URA.RU в пресс-службе банка.

«В отделении банка на улице Энтузиастов обнаружен бесхозный предмет. В соответствии с инструкцией сотрудники и клиенты эвакуированы из здания. Правоохранительные органы ведут проверку», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происходящем не комментируют. По данным источника URA.RU, проведенным осмотром опасных предметов и веществ не обнаружено.