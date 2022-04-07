07 апреля 2022

Из отделения Сбербанка в Челябинске эвакуировали посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, пожарный, сбербанк
Опасных предметов и веществ в банке не обнаружили Фото:

Из отделения Сбербанка в центре Челябинска на улице Энтузиастов 8 апреля срочно эвакуировали посетителей и персонал. Причиной стал найденный в помещении бесхозный предмет, сообщили URA.RU в пресс-службе банка.

«В отделении банка на улице Энтузиастов обнаружен бесхозный предмет. В соответствии с инструкцией сотрудники и клиенты эвакуированы из здания. Правоохранительные органы ведут проверку», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происходящем не комментируют. По данным источника URA.RU, проведенным осмотром опасных предметов и веществ не обнаружено.

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Из отделения Сбербанка в центре Челябинска на улице Энтузиастов 8 апреля срочно эвакуировали посетителей и персонал. Причиной стал найденный в помещении бесхозный предмет, сообщили URA.RU в пресс-службе банка. «В отделении банка на улице Энтузиастов обнаружен бесхозный предмет. В соответствии с инструкцией сотрудники и клиенты эвакуированы из здания. Правоохранительные органы ведут проверку», — рассказали в пресс-службе. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происходящем не комментируют. По данным источника URA.RU, проведенным осмотром опасных предметов и веществ не обнаружено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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