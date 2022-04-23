Соратники Тинькова запустят новый финансовый стартап

Экс-соруководители «Тинькофф-банка» Оливер Хьюз и Павел Федоров запустят новый финтех-проект Kinetic Finance. Стартап предназначен для работы на азиатских финансовых рынках.
«Экс-соруководители материнской компании „Тинькофф-банка“ TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров работают над запуском нового финтех-проекта Kinetic Finance для операций на рынках Азии, начиная с Филиппин, с запуском до конца 2022 года. В перспективе Kinetic Finance может выйти на другие рынки», — пишет РБК со ссылкой на представителей группы TCS.
Сейчас Хьюз и Федоров занимаются сбором средств на открытие стартапа. Он должен завершиться в июне 2022 года.
Оливер Хьюз и Павел Федоров покинули совет директоров TCS Group в марте 2022 года. Позже в «Тинькофф-банке» заявили, что основатель банка Олег Тиньков также перестал принимать решения о будущем финансовой организации и занимается своим здоровьем.
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Экс-соруководители «Тинькофф-банка» Оливер Хьюз и Павел Федоров запустят новый финтех-проект Kinetic Finance. Стартап предназначен для работы на азиатских финансовых рынках. «Экс-соруководители материнской компании „Тинькофф-банка“ TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров работают над запуском нового финтех-проекта Kinetic Finance для операций на рынках Азии, начиная с Филиппин, с запуском до конца 2022 года. В перспективе Kinetic Finance может выйти на другие рынки», — пишет РБК со ссылкой на представителей группы TCS. Сейчас Хьюз и Федоров занимаются сбором средств на открытие стартапа. Он должен завершиться в июне 2022 года. Оливер Хьюз и Павел Федоров покинули совет директоров TCS Group в марте 2022 года. Позже в «Тинькофф-банке» заявили, что основатель банка Олег Тиньков также перестал принимать решения о будущем финансовой организации и занимается своим здоровьем.