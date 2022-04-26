26 апреля 2022

Джонсон ответил на слова Лаврова о начале прокси-войны НАТО с РФ

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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Премьер Британии Джонсон: Лондон не хочет, чтобы кризис вышел за границы Украины Фото:

Заявления о том, что Великобритания, как и все члены НАТО намерены вести опосредованную войну с Россией через Украину, не соответствуют действительности. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.

«Они хотят преподнести это как конфронтацию между Западом и Россией или между НАТО и Россией, это не то, что происходит», — опроверг Джонсон слова главы российского МИД Сергея Лаврова в эфире телеканала Talk TV. Таким образом, по словам британского премьера, Великобритания хочет, чтобы кризис не выходил за границы Украины.

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и технику в помощь Украине. Кроме того, Минобороны отреагировали на заявление британского министра обороны Джеймса Хиппи о «легитимности» ударов Украины по России. Его представители предупредили, что провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по территории РФ приведет к пропорциональному ответу.

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Заявления о том, что Великобритания, как и все члены НАТО намерены вести опосредованную войну с Россией через Украину, не соответствуют действительности. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон. «Они хотят преподнести это как конфронтацию между Западом и Россией или между НАТО и Россией, это не то, что происходит», — опроверг Джонсон слова главы российского МИД Сергея Лаврова в эфире телеканала Talk TV. Таким образом, по словам британского премьера, Великобритания хочет, чтобы кризис не выходил за границы Украины. Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и технику в помощь Украине. Кроме того, Минобороны отреагировали на заявление британского министра обороны Джеймса Хиппи о «легитимности» ударов Украины по России. Его представители предупредили, что провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по территории РФ приведет к пропорциональному ответу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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