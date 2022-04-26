Джонсон ответил на слова Лаврова о начале прокси-войны НАТО с РФ

27 апреля 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Премьер Британии Джонсон: Лондон не хочет, чтобы кризис вышел за границы Украины Фото: depositphotos.com Заявления о том, что Великобритания, как и все члены НАТО намерены вести опосредованную войну с Россией через Украину, не соответствуют действительности. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон. «Они хотят преподнести это как конфронтацию между Западом и Россией или между НАТО и Россией, это не то, что происходит», — опроверг Джонсон слова главы российского МИД Сергея Лаврова в эфире телеканала Talk TV. Таким образом, по словам британского премьера, Великобритания хочет, чтобы кризис не выходил за границы Украины. Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и технику в помощь Украине. Кроме того, Минобороны отреагировали на заявление британского министра обороны Джеймса Хиппи о «легитимности» ударов Украины по России. Его представители предупредили, что провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по территории РФ приведет к пропорциональному ответу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Заявления о том, что Великобритания, как и все члены НАТО намерены вести опосредованную войну с Россией через Украину, не соответствуют действительности. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон. «Они хотят преподнести это как конфронтацию между Западом и Россией или между НАТО и Россией, это не то, что происходит», — опроверг Джонсон слова главы российского МИД Сергея Лаврова в эфире телеканала Talk TV. Таким образом, по словам британского премьера, Великобритания хочет, чтобы кризис не выходил за границы Украины. Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и технику в помощь Украине. Кроме того, Минобороны отреагировали на заявление британского министра обороны Джеймса Хиппи о «легитимности» ударов Украины по России. Его представители предупредили, что провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по территории РФ приведет к пропорциональному ответу.