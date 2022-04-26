Минобороны ответило Киеву и Лондону на угрозы нанести удар по РФ

26 апреля 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Россия может нанести удар по центру принятия решений в Киеве, заявили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова нанести ответный удар по центрам принятия решений в Киеве. Так в Минобороны отреагировали на заявление британского министра обороны Джеймса Хиппи о «легитимности» ударов Украины по России. «Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Российские Вооруженные Силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — говорится в заявлении оборонного ведомства в Telegram. Ранее Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы нарушить логистику российских Вооруженных сил. По словам опрошенных URA.RU экспертов, это подтверждает, что Украине выгодно втянуть Европу в конфликт с Россией, однако конечным выгодоприобретателем, по их мнению, останется США. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия готова нанести ответный удар по центрам принятия решений в Киеве. Так в Минобороны отреагировали на заявление британского министра обороны Джеймса Хиппи о «легитимности» ударов Украины по России. «Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Российские Вооруженные Силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — говорится в заявлении оборонного ведомства в Telegram. Ранее Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы нарушить логистику российских Вооруженных сил. По словам опрошенных URA.RU экспертов, это подтверждает, что Украине выгодно втянуть Европу в конфликт с Россией, однако конечным выгодоприобретателем, по их мнению, останется США. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.