СМИ: Москва лишила западные страны альтернативы российскому газу

Алжир не поможет Евросоюзу заместить российский газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Алжира Абдельмаджидой Теббуном, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с газом. Теббун пообещал сотрудничать с Россией, при этом «алжирский газ не будет заменой российскому», такие данные со встречи публикует арабоязычное издание Raialyoum.

«Страна будет очень верна своей дружбе с Россией. Алжир и Россия движутся к установлению глубокого стратегического партнерства», — приводит издание алжирского лидера.

Отдельно отмечено, что в этом случае алжирский газ не будет заменой российскому. Таким образом, если России объявят эмбарго на газ в страны Евросоюза, эти государства не смогут купить его у Алжира, который является одной из немногих стран (наряду с Катаром и Ираном), способных компенсировать и конкурировать с российским газом. Причина конкуренции — большие запасы топлива и близость к европейским столицам.

Страны Запада, США, Япония и Канада ввели против России жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Страны Евросоюза обсуждают коллективное эмбарго на российскую нефть и газ. Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ. Однако государства, которые хотят ввести подобные ограничения, сами пострадали от этого решения. Так, возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике: полмиллиона немцев могут лишиться работы. Лондон также испытывает трудности в отказе от российского сырья, несмотря на относительно слабую зависимость от него. Кроме того, западные санкции против нефтяной и газовой отрасли России привели к убыткам в ЕС, тогда как возросшие цены на энергоносители уже сыграли на руку Москве.

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