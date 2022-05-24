Минобороны: сотрудники СБУ копируют тактику нацистов времен ВОВ

Минобороны: СБУ готовит провокации в местах хранения зерна для обвинения России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит очередные провокации в местах хранения зерна с целью обвинения российских военных в беспорядочных обстрелах. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур, по уже отработанному ранее сценарию в городах Рубежном Луганской Народной Республики и Орехове Запорожской области с целью обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре», — передает Минобороны слова Мизинцева. Уточняется, что такую информацию он получил от пленных украинских военнослужащих.

По словам генерала, в населенном пункте Просяная Днепропетровской области СБУ заминировали «Просянский элеватор». Украинские националисты в ближайшее время планируют его взорвать. Кроме того, по его словам, в поселке Врубовка ЛНР на территории зернового комбината размещены установки реактивных систем залпового огня (РЗСО) ВСУ. Мизинцев добавил, что украинские националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил РФ, дабы спровоцировать из на ответный огонь.

«Подобные действия украинских националистов копируют тактику „вызженной земли“, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны», — отметил Мизинцев. Он подчеркнул, что их поступки противоречат нормам морали и принципам международного гуманитарного права.

Ранее генерал-полковник Мизинцев утверждал, что в Киеве готовят провокацию с применением «блуждающих минометов» на приграничной РФ территории Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам. В МО РФ также отмечали, что ВСУ планируют провести очередную провокацию по «бучинскому сценарию» в Константиновке (ДНР).

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основные цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.