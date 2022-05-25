Миронов призвал отменить пенсионную реформу

25 мая 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Политик предлагает вернуть старый пенсионный возраст Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной думы и руководитель фракции «Справедливая Россия —За правду» Сергей Миронов призвал отменить пенсионную реформу и проиндексировать пенсию. Такое заявление сделал политик в своем telegram-канале. «Нужно возвращать пенсионный возраст к прежнему, совестливому порогу — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Обязательно надо исполнять норму Конституции об индексации пенсий для всех пенсионеров, включая и работающих», — написал Сергей Миронов. Такой шаг со стороны государства продемонстрирует, что государство помнит о своих гражданах и оказывает им поддержку, считает политик. Также Миронов уверен, что внеплановая индексация, которую должно провести правительство по поручению президента Владимира Путина, будет на уровне 20%. Пенсионную реформу начали в 2019 году, тогда власти увеличили возраст выхода на пенсию. Сейчас, на фоне санкций стран Запада из-за проведения Россией спецоперации на Украине, многие политики стали высказываться за новую реформу. Сам Миронов ранее уже призывал изменить схему выплат по пенсиям. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе предлагал отменить реформу и вернуть старый возраст выхода на пенсию.

Депутат Государственной думы и руководитель фракции «Справедливая Россия —За правду» Сергей Миронов призвал отменить пенсионную реформу и проиндексировать пенсию. Такое заявление сделал политик в своем telegram-канале. «Нужно возвращать пенсионный возраст к прежнему, совестливому порогу — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Обязательно надо исполнять норму Конституции об индексации пенсий для всех пенсионеров, включая и работающих», — написал Сергей Миронов. Такой шаг со стороны государства продемонстрирует, что государство помнит о своих гражданах и оказывает им поддержку, считает политик. Также Миронов уверен, что внеплановая индексация, которую должно провести правительство по поручению президента Владимира Путина, будет на уровне 20%. Пенсионную реформу начали в 2019 году, тогда власти увеличили возраст выхода на пенсию. Сейчас, на фоне санкций стран Запада из-за проведения Россией спецоперации на Украине, многие политики стали высказываться за новую реформу. Сам Миронов ранее уже призывал изменить схему выплат по пенсиям. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе предлагал отменить реформу и вернуть старый возраст выхода на пенсию.