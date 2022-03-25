В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу из-за санкций

25 марта 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов предложил изменение пенсионной системы и поддержку граждан РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В условиях западных санкций в России необходимо отменить пенсионную реформу. Об этом в своем telegram-канале написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Уже сейчас надо отменить людоедскую пенсионную „реформу“! Нужно, чтобы люди успокоились, чтобы молодые родители могли без тревоги работать, пока за их детьми смотрят бабушки и дедушки», — отметил он в заявлении. Зюганов также предложил, чтобы плата за коммунальные услуги не должна превышать 10% от семейного дохода. При этом образование в России для каждого гражданина, в том числе и высшее, должно быть бесплатным. В июне 2018 года правительство России внесло законопроект о поэтапном повышении основного пенсионного возраста. Возрастная планка для мужчин увеличилась до 65 лет, для женщин был рекомендован возраст 60 лет. Кроме того, изменилась и сама система начисления пенсий. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине. Действия РФ направлены, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В условиях западных санкций в России необходимо отменить пенсионную реформу. Об этом в своем telegram-канале написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Уже сейчас надо отменить людоедскую пенсионную „реформу“! Нужно, чтобы люди успокоились, чтобы молодые родители могли без тревоги работать, пока за их детьми смотрят бабушки и дедушки», — отметил он в заявлении. Зюганов также предложил, чтобы плата за коммунальные услуги не должна превышать 10% от семейного дохода. При этом образование в России для каждого гражданина, в том числе и высшее, должно быть бесплатным. В июне 2018 года правительство России внесло законопроект о поэтапном повышении основного пенсионного возраста. Возрастная планка для мужчин увеличилась до 65 лет, для женщин был рекомендован возраст 60 лет. Кроме того, изменилась и сама система начисления пенсий. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине. Действия РФ направлены, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.