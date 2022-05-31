Активисты призвали Бастрыкина проверить лицей после ЛГБТ-скандала

Общественники призвали проверить лицей №12 на наличие ЛГБТ пропаганды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Общественное движение «Зов Народа» направила обращение председателю СК России генералу юстиции Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в екатеринбургском лицее №12 после скандала с «ЛГБТ-танцем». Обращение имеется в распоряжении URA.RU.

«Руководство лицея вместо того, чтобы приостановить танцы мальчиков в розовых футболках, кожаных полосках на теле и вызывающими элементами танцев, решили наградить „танцоров“ за смелость. А на уроках английского языка учащихся предупреждают, что плохо об ЛГБТ говорят лишь „непросвещенные люди“. Пропаганда ЛГБТ среди подростков велась умышленно. Просим провести проверку учебного заведения на наличие пропаганды ЛГБТ, в том числе продвижения данного направления среди несовершеннолетних, а также деятельность „Ельцин-центра“, и руководства региона», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в 2019 году лицей получил специальный приз «Ельцин-центра», а школьникам ежегодно дают уроки толерантности.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала с «ЛГБТ-танцем» родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча. По данным URA.RU, муниципальные чиновники еще не озвучивали свою позицию коллегам из области по данной теме. Лицею накрутили негативные отзывы в «2ГИС».

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