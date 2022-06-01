В Госдуме РФ призвали не увольнять директора свердловского лицея

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Берулава считает, что директору нужно выписать предупреждение, но не увольнять Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Михаил Берулава заявил, что директор лицея №12, в котором школьники станцевали «ЛГБТ-танец», не стоит увольнять. Такое мнение он озвучил в ходе беседы с корреспондентом URA.RU.

«Я думаю, что может и не надо было это делать (танцевать школьникам такого рода танец — прим. ред.). За это увольнять [директора лицея]? Но раз так сделали, то надо принять меры, а человека не наказывать», — заявил Берулава. И добавил, что директору Любовь Кулевой нужно выписать лишь предупреждение.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению, педагогам важно быть примером для подрастающего поколения. «Какой пример мы подаем, как много зависит от нас — педагогов. Они смотрят, как мы одеты, как жестикулируем, говорим, делаем. Если наши слова не соответствуют тому, что мы делаем, то это гроши таким словам», — рассказал Берулава. После чего подытожил, что подобного рода танцы не стоит ставить в школе.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец», и обвинил «Ельцин Центр» в пагубном влиянии на подрастающее поколение. Директор лицея Любовь Кулева заявила URA.RU, что не считает танец лицеистов чем-то из ряда вон выходящим. В мэрии также подчеркнули, что вышло недоразумение, и дети всего лишь неудачно спародировали молодежный клип. Директора поддержали родители, которые начали собирать подписи в поддержку Кулевой, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также известные российские медиаперсоны. При этом региональный министр образования Юрий Биктуганов заявил, что Кулеву нужно уволить.

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