Врач Болибок раскрыл, когда больной оспой обезьян особенно опасен

06 июня 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Заразность оспы обезьян зависит от санитарных условий, сказал Владимир Болибок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Человек, инфицированный оспой обезьян, наиболее заразен, когда на слизистых и коже появляется сыпь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, «Когда появляются элементы оспенной сыпи на слизистой и коже. Через дефекты слизистой и кожи начинает выделяться вирус», — сказал Владимир Болибок. По его словам, при локальных вспышках заразность очень сильно зависит от бытовых условий. «В антисанитарных условиях у бедных слоев африканского населения от одного больного может заразиться вся семья, до нескольких десятков человек, которые живут с ним в одном жилище. Среди европейцев раньше оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась», — объяснил иммунолог. Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости. По официальным данным, случаи оспы обезьян в России не выявлены. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Человек, инфицированный оспой обезьян, наиболее заразен, когда на слизистых и коже появляется сыпь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, «Когда появляются элементы оспенной сыпи на слизистой и коже. Через дефекты слизистой и кожи начинает выделяться вирус», — сказал Владимир Болибок. По его словам, при локальных вспышках заразность очень сильно зависит от бытовых условий. «В антисанитарных условиях у бедных слоев африканского населения от одного больного может заразиться вся семья, до нескольких десятков человек, которые живут с ним в одном жилище. Среди европейцев раньше оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась», — объяснил иммунолог. Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости. По официальным данным, случаи оспы обезьян в России не выявлены.