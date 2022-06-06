Врач Болибок раскрыл, когда больной оспой обезьян особенно опасен

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Заразность оспы обезьян зависит от санитарных условий, сказал Владимир Болибок Фото:
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Оспа обезьян

Человек, инфицированный оспой обезьян, наиболее заразен, когда на слизистых и коже появляется сыпь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок,

«Когда появляются элементы оспенной сыпи на слизистой и коже. Через дефекты слизистой и кожи начинает выделяться вирус», — сказал Владимир Болибок.

По его словам, при локальных вспышках заразность очень сильно зависит от бытовых условий. «В антисанитарных условиях у бедных слоев африканского населения от одного больного может заразиться вся семья, до нескольких десятков человек, которые живут с ним в одном жилище. Среди европейцев раньше оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась», — объяснил иммунолог.

Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости. По официальным данным, случаи оспы обезьян в России не выявлены.

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Человек, инфицированный оспой обезьян, наиболее заразен, когда на слизистых и коже появляется сыпь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, «Когда появляются элементы оспенной сыпи на слизистой и коже. Через дефекты слизистой и кожи начинает выделяться вирус», — сказал Владимир Болибок. По его словам, при локальных вспышках заразность очень сильно зависит от бытовых условий. «В антисанитарных условиях у бедных слоев африканского населения от одного больного может заразиться вся семья, до нескольких десятков человек, которые живут с ним в одном жилище. Среди европейцев раньше оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась», — объяснил иммунолог. Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости. По официальным данным, случаи оспы обезьян в России не выявлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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