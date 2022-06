Врачи перечислили пять симптомов оспы обезьян

Распространенные при заболевании любым из вирусов симптомы, в числе которых головная боль, лихорадка, повышение температуры, воспаление лимфоузлов и сыпь, также являются признаками заболевания опасной инфекцией — обезьяньей оспой. Об этом сообщил сертифицированный врач скорой медицинской помощи Кэти Голден изданию Eat This Not That! (ETNT). «Лихорадка, боли в теле, опухшие лимфатические узлы и головная боль. Эти симптомы могут быть вызваны любым вирусом, таким как COVID или простуда. Они также могут быть первым симптомом обезьяньей оспы до появления сыпи», — рассказала Голден. Также она рассказала, что является одним из первых признаков инфекции. «Увеличение лимфатических узлов на шее, в подмышечной впадине и паху особенно часто встречается при оспе обезьян и является одним из первых признаков инфекции. Кроме того, основным признаком является сыпь. Оспа обезьян вызывает очень характерную сыпь, похожую на сыпь при ветряной оспе», — подытожил врач. Оспа обезьян представляет собой заболевание, имеющее значение для общественного здравоохранения на глобальном уровне, поскольку оно затрагивает не только страны Западной и Центральной Африки, но и весь мир. Первая за пределами Африки вспышка оспы обезьян произошла в 2003 г. в Соединенных Штатах Америки, а источником инфицирования стал контакт с зараженными домашними луговыми собачками.

