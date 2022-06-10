В Норвегии раскрыли причины из-за которых Киеву закрыт путь в ЕС

11 июня 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Коррупция, бедность и проблемы с демократией препятствуют приему Украины в Евросоюз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Коррупция, бедность и проблемы с демократией препятствуют приему Украины в Евросоюз. Эти помехи бесспорно имеют место быть, они не позволяют обеспечить Киеву членство в ЕС, такое мнение высказали специалисты в беседе с норвежским телеканалом NRK. Эксперты считают, что в стране нет отлаженной рыночной экономики вопреки требованиям Евросоюза. По их мнению, контроль над экономикой со стороны «богачей» налицо. «Экономику и политику страны контролируют олигархи и крупный бизнес», — говорит Холм-Хансен, отмечая, что на Украине «нет и не может быть честной конкуренции»». «Повсеместная» коррупция занимает первое место на Украине, в этом отношении дела там обстоят даже хуже, чем в самых коррумпированных странах Евросоюза, отметили эксперты. При этом украинский лидер Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании давал слово бороться с этим, напомнили специалисты. По мнению экспертов, у Украины имеются проблемы с верховенством закона, государственным управлением и демократией. Например, в рейтинге демократии журнала The Economist страна получила невысокие баллы, ситуация со свободой прессы там также «оставляет желать лучшего». Эксперты Холм-Хансена и Трундал утверждают, что Украина — бедная страна с низкими зарплатами и уровнем жизни, вместе с тем, они «не уверены», что Киев полностью разделяет такие ценности ЕС как «разнообразие, терпимость и общность различных этнических групп». Они уверены, что нищета, национализм, а также длительный военный кризис на фоне российской спецоперации еще одна причина для отказа ЕС в принятии Украины в членство. Они отмечают, что несправедливо пускать страну в блок «без очереди». Они уверены, «нового члена должны одобрить остальные страны ЕС — и неважно, по ускоренной программе или нет», — утверждают они. Также в беседе с NRK профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло подчеркнули, что пройдет «немало времени», прежде чем Украина будет готова вступить в ЕС, при этом они выделяют, что положение Киева даже до текущего кризиса было «очень шатким», — заключили специалисты. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Коррупция, бедность и проблемы с демократией препятствуют приему Украины в Евросоюз. Эти помехи бесспорно имеют место быть, они не позволяют обеспечить Киеву членство в ЕС, такое мнение высказали специалисты в беседе с норвежским телеканалом NRK. Эксперты считают, что в стране нет отлаженной рыночной экономики вопреки требованиям Евросоюза. По их мнению, контроль над экономикой со стороны «богачей» налицо. «Экономику и политику страны контролируют олигархи и крупный бизнес», — говорит Холм-Хансен, отмечая, что на Украине «нет и не может быть честной конкуренции»». «Повсеместная» коррупция занимает первое место на Украине, в этом отношении дела там обстоят даже хуже, чем в самых коррумпированных странах Евросоюза, отметили эксперты. При этом украинский лидер Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании давал слово бороться с этим, напомнили специалисты. По мнению экспертов, у Украины имеются проблемы с верховенством закона, государственным управлением и демократией. Например, в рейтинге демократии журнала The Economist страна получила невысокие баллы, ситуация со свободой прессы там также «оставляет желать лучшего». Эксперты Холм-Хансена и Трундал утверждают, что Украина — бедная страна с низкими зарплатами и уровнем жизни, вместе с тем, они «не уверены», что Киев полностью разделяет такие ценности ЕС как «разнообразие, терпимость и общность различных этнических групп». Они уверены, что нищета, национализм, а также длительный военный кризис на фоне российской спецоперации еще одна причина для отказа ЕС в принятии Украины в членство. Они отмечают, что несправедливо пускать страну в блок «без очереди». Они уверены, «нового члена должны одобрить остальные страны ЕС — и неважно, по ускоренной программе или нет», — утверждают они. Также в беседе с NRK профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло подчеркнули, что пройдет «немало времени», прежде чем Украина будет готова вступить в ЕС, при этом они выделяют, что положение Киева даже до текущего кризиса было «очень шатким», — заключили специалисты. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте текущего года.