11 июня 2022

Студенты из УрФУ прошли в полуфинал чемпионата по Dota-2

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Финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по Dota-2 пройдет 12 июня Фото:

Команда из УрФУ заняла первое место в группе A студенческой лиги по Dota-2. Спортсмены сыграли в групповом этапе без поражений и прошли в плей-офф чемпионата, сообщает пресс-служба УрФУ в официальном telegram-канале университета.

«Финал состоится 11 и 12 июня. Оба соревновательных дня лучшие спортсмены высших и средних специальных учебных заведений страны будут состязаться в нескольких видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей», — говорится в официальной группе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги «ВКонтакте». Оппонентом команды УрФУ в полуфинале станет сборная Кубанского госуниверситета, добавляют в УрФУ.

Всероссийская киберспортивная студенческая лига — это соревнования сборных университетов. Их организовывает Федерация компьютерного спорта России, игры проводятся в течение всего учебного года. В прошлом году URA.RU сообщало о победе российской команды на чемпионате The International-2021 по игре Dota-2. Спортсмены выиграли миллиард рублей.

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Команда из УрФУ заняла первое место в группе A студенческой лиги по Dota-2. Спортсмены сыграли в групповом этапе без поражений и прошли в плей-офф чемпионата, сообщает пресс-служба УрФУ в официальном telegram-канале университета. «Финал состоится 11 и 12 июня. Оба соревновательных дня лучшие спортсмены высших и средних специальных учебных заведений страны будут состязаться в нескольких видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей», — говорится в официальной группе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги «ВКонтакте». Оппонентом команды УрФУ в полуфинале станет сборная Кубанского госуниверситета, добавляют в УрФУ. Всероссийская киберспортивная студенческая лига — это соревнования сборных университетов. Их организовывает Федерация компьютерного спорта России, игры проводятся в течение всего учебного года. В прошлом году URA.RU сообщало о победе российской команды на чемпионате The International-2021 по игре Dota-2. Спортсмены выиграли миллиард рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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