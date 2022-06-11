Студенты из УрФУ прошли в полуфинал чемпионата по Dota-2

12 июня 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по Dota-2 пройдет 12 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Команда из УрФУ заняла первое место в группе A студенческой лиги по Dota-2. Спортсмены сыграли в групповом этапе без поражений и прошли в плей-офф чемпионата, сообщает пресс-служба УрФУ в официальном telegram-канале университета. «Финал состоится 11 и 12 июня. Оба соревновательных дня лучшие спортсмены высших и средних специальных учебных заведений страны будут состязаться в нескольких видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей», — говорится в официальной группе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги «ВКонтакте». Оппонентом команды УрФУ в полуфинале станет сборная Кубанского госуниверситета, добавляют в УрФУ. Всероссийская киберспортивная студенческая лига — это соревнования сборных университетов. Их организовывает Федерация компьютерного спорта России, игры проводятся в течение всего учебного года. В прошлом году URA.RU сообщало о победе российской команды на чемпионате The International-2021 по игре Dota-2. Спортсмены выиграли миллиард рублей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Команда из УрФУ заняла первое место в группе A студенческой лиги по Dota-2. Спортсмены сыграли в групповом этапе без поражений и прошли в плей-офф чемпионата, сообщает пресс-служба УрФУ в официальном telegram-канале университета. «Финал состоится 11 и 12 июня. Оба соревновательных дня лучшие спортсмены высших и средних специальных учебных заведений страны будут состязаться в нескольких видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей», — говорится в официальной группе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги «ВКонтакте». Оппонентом команды УрФУ в полуфинале станет сборная Кубанского госуниверситета, добавляют в УрФУ. Всероссийская киберспортивная студенческая лига — это соревнования сборных университетов. Их организовывает Федерация компьютерного спорта России, игры проводятся в течение всего учебного года. В прошлом году URA.RU сообщало о победе российской команды на чемпионате The International-2021 по игре Dota-2. Спортсмены выиграли миллиард рублей.