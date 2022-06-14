В Совфеде успокоили россиян, ожидающих призыва на Украину

В России нет необходимости в дополнительном призыве, сообщил Виктор Бондарев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российской армии не потребуется дополнительный призыв, РФ справится действующими силами. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«Дополнительного призыва в ВС РФ не потребуется. Достаточно участвующих в спецоперации добровольцев», — передает РИА «Новости» слова Бондарева.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали в Донбассе карательные операции.

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