Песков прокомментировал закончившийся мораторий по атакам

Песков: завершился месяц моратория на удары по энергообъектам
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Запрет на удары по энергообъектам истек, заявил Песков
Запрет на удары по энергообъектам истек, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Месяц, в течение которого действовал запрет на удары по энергообъектам, истек. На данный момент не поступало никаких дополнительных указаний от президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля.

«Месяц действительно истек», — заявил Песков. Он добавил, что в настоящее время не поступило никаких дополнительных указаний по этому поводу от Владимира Путина.

Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Россия с 17 апреля освобождается от моратория на удары по энергетическим объектам. Он отметил, что любые действия командования ВС РФ будут обоснованы и соответствовать его решению. Соглашение истекло в ночь на 17 апреля. Военный эксперт Андрей Клинцевич добавил, что для возобновления переговоров о прекращении огня США должны изменить подход к Украине.

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Месяц, в течение которого действовал запрет на удары по энергообъектам, истек. На данный момент не поступало никаких дополнительных указаний от президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля. «Месяц действительно истек», — заявил Песков. Он добавил, что в настоящее время не поступило никаких дополнительных указаний по этому поводу от Владимира Путина. Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Россия с 17 апреля освобождается от моратория на удары по энергетическим объектам. Он отметил, что любые действия командования ВС РФ будут обоснованы и соответствовать его решению. Соглашение истекло в ночь на 17 апреля. Военный эксперт Андрей Клинцевич добавил, что для возобновления переговоров о прекращении огня США должны изменить подход к Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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