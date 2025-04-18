Песков прокомментировал закончившийся мораторий по атакам

Месяц, в течение которого действовал запрет на удары по энергообъектам, истек. На данный момент не поступало никаких дополнительных указаний от президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля.
«Месяц действительно истек», — заявил Песков. Он добавил, что в настоящее время не поступило никаких дополнительных указаний по этому поводу от Владимира Путина.
Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Россия с 17 апреля освобождается от моратория на удары по энергетическим объектам. Он отметил, что любые действия командования ВС РФ будут обоснованы и соответствовать его решению. Соглашение истекло в ночь на 17 апреля. Военный эксперт Андрей Клинцевич добавил, что для возобновления переговоров о прекращении огня США должны изменить подход к Украине.
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