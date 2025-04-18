В Кремле ответили на слова Рубио об идеи США выйти из переговоров по Украине

Песков: США сами должны комментировать свою позицию по переговорам с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия положительно оценивает переговорный процесс по Украине, заявил Песков
Россия положительно оценивает переговорный процесс по Украине, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США должны сами комментировать свою позицию по возможному выходу из переговоров по Украине. В Кремле же отмечают определенный прогресс в диалоге по украинскому кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского сенатора Марко Рубио о намерении Вашингтона выйти из переговорного процесса.

«Этот вопрос нужно задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать. Он связан с мораторием, которого придерживалась Россия, по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он уточнил, что впереди еще много сложных обсуждений. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что скоро станет ясно, возможно ли мирное урегулирование украинского кризиса. Он отметил, что Вашингтон готов помочь, или продолжит действовать по своим планам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США должны сами комментировать свою позицию по возможному выходу из переговоров по Украине. В Кремле же отмечают определенный прогресс в диалоге по украинскому кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского сенатора Марко Рубио о намерении Вашингтона выйти из переговорного процесса. «Этот вопрос нужно задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать. Он связан с мораторием, которого придерживалась Россия, по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он уточнил, что впереди еще много сложных обсуждений. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что скоро станет ясно, возможно ли мирное урегулирование украинского кризиса. Он отметил, что Вашингтон готов помочь, или продолжит действовать по своим планам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...