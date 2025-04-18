Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации в стране, начиная с 9 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады Украины.
«Продолжение военного положения и всеобщей мобилизации продлится 05.30 9 мая 2025 года до 5.30 6 августа 2025 года», — говорится в документах. Отмечается, что соответствующие законы были подписаны главой государства 18 апреля. До этого, 16 апреля, Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов.
С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение и объявлена мобилизация в связи с проведением специальной военной операции. Указанные меры неоднократно продлевались правительством страны. Крайний раз Зеленский продлил мобилизацию 5 февраля.
Отмечается, что в режиме военного положения мужчины 18-60 лет не могут покидать страну, государственные праздники становятся рабочими днями, а полномочия президента и депутатов автоматически продлеваются. Также в этот период запрещено проводить выборы в стране, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.