Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

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Военное положение и мобилизация будут действовать на Украине до 6 августа
Военное положение и мобилизация будут действовать на Украине до 6 августа Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации в стране, начиная с 9 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады Украины.

«Продолжение военного положения и всеобщей мобилизации продлится 05.30 9 мая 2025 года до 5.30 6 августа 2025 года», — говорится в документах. Отмечается, что соответствующие законы были подписаны главой государства 18 апреля. До этого, 16 апреля, Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение и объявлена мобилизация в связи с проведением специальной военной операции. Указанные меры неоднократно продлевались правительством страны. Крайний раз Зеленский продлил мобилизацию 5 февраля.

Отмечается, что в режиме военного положения мужчины 18-60 лет не могут покидать страну, государственные праздники становятся рабочими днями, а полномочия президента и депутатов автоматически продлеваются. Также в этот период запрещено проводить выборы в стране, передает «Национальная служба новостей».

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации в стране, начиная с 9 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады Украины. «Продолжение военного положения и всеобщей мобилизации продлится 05.30 9 мая 2025 года до 5.30 6 августа 2025 года», — говорится в документах. Отмечается, что соответствующие законы были подписаны главой государства 18 апреля. До этого, 16 апреля, Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов. С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение и объявлена мобилизация в связи с проведением специальной военной операции. Указанные меры неоднократно продлевались правительством страны. Крайний раз Зеленский продлил мобилизацию 5 февраля. Отмечается, что в режиме военного положения мужчины 18-60 лет не могут покидать страну, государственные праздники становятся рабочими днями, а полномочия президента и депутатов автоматически продлеваются. Также в этот период запрещено проводить выборы в стране, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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