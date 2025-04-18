«Восток Инвестиции» продали долю в Ozon

Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» продал свою долю в маркетплейс Ozon за 38,2 млрд рублей. Сделка выполнена с учетом ключевого условия — а именно, что покупатель не находится под санкциями.
«В прошлом году МКООО приобрело акции публичной компании, которые впоследствии были вложены в уставный капитал дочерней компании. Данная дочерняя компания была полностью реализована обществом в течение отчетного периода третьему лицу», — передает РБК. Источник на инвестиционном рынке подтвердил, что речь идет об Ozon.
Представитель «Восток Инвестиций» подтвердил факт выхода из числа акционеров Ozon. Комментировать детали они не стали.
В феврале 2024 года президент Владимир Путин разрешил «Восток Инвестициям» приобрести доли в Ozon. Одобрения получила сделка и по компании «Ренессанс Страхование».
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