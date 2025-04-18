«Восток Инвестиции» продали долю в Ozon

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Главное условие сделки выполнено — покупатель не санкционный
Главное условие сделки выполнено — покупатель не санкционный Фото:

Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» продал свою долю в маркетплейс Ozon за 38,2 млрд рублей. Сделка выполнена с учетом ключевого условия — а именно, что покупатель не находится под санкциями.

«В прошлом году МКООО приобрело акции публичной компании, которые впоследствии были вложены в уставный капитал дочерней компании. Данная дочерняя компания была полностью реализована обществом в течение отчетного периода третьему лицу», — передает РБК. Источник на инвестиционном рынке подтвердил, что речь идет об Ozon.

Представитель «Восток Инвестиций» подтвердил факт выхода из числа акционеров Ozon. Комментировать детали они не стали.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин разрешил «Восток Инвестициям» приобрести доли в Ozon. Одобрения получила сделка и по компании «Ренессанс Страхование».

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Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» продал свою долю в маркетплейс Ozon за 38,2 млрд рублей. Сделка выполнена с учетом ключевого условия — а именно, что покупатель не находится под санкциями. «В прошлом году МКООО приобрело акции публичной компании, которые впоследствии были вложены в уставный капитал дочерней компании. Данная дочерняя компания была полностью реализована обществом в течение отчетного периода третьему лицу», — передает РБК. Источник на инвестиционном рынке подтвердил, что речь идет об Ozon. Представитель «Восток Инвестиций» подтвердил факт выхода из числа акционеров Ozon. Комментировать детали они не стали. В феврале 2024 года президент Владимир Путин разрешил «Восток Инвестициям» приобрести доли в Ozon. Одобрения получила сделка и по компании «Ренессанс Страхование».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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