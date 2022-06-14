Челябинка спаслась в ломбарде от мужчины с ножом

Злоумышленника передали сотрудникам полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Челябинска спаслась от преследователя с ножом в одном из городских ломбардов. Об инциденте сообщили в группе охранного предприятия «Витязь» в социальных сетях.

«13 июня, около двух часов дня в ломбард по улице Руставели забежала перепуганная девушка. Она умоляла о помощи и успела лишь пояснить, что ее преследует знакомый мужчина, который угрожает ей ножом и требует денег», — написали на официальной странице «Витязь» во «ВКонтакте».

Администратор едва успел выслушать девушку, как преследователь появился в дверях заведения. Работнику ломбарда пришлось воспользоваться тревожной кнопкой.

Мужчину задержали и у него были изъяты два кухонных ножа. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.