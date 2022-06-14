14 июня 2022

Челябинка спаслась в ломбарде от мужчины с ножом

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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, патруль полиции
Злоумышленника передали сотрудникам полиции Фото:

Жительница Челябинска спаслась от преследователя с ножом в одном из городских ломбардов. Об инциденте сообщили в группе охранного предприятия «Витязь» в социальных сетях.

«13 июня, около двух часов дня в ломбард по улице Руставели забежала перепуганная девушка. Она умоляла о помощи и успела лишь пояснить, что ее преследует знакомый мужчина, который угрожает ей ножом и требует денег», — написали на официальной странице «Витязь» во «ВКонтакте».

Администратор едва успел выслушать девушку, как преследователь появился в дверях заведения. Работнику ломбарда пришлось воспользоваться тревожной кнопкой.

Мужчину задержали и у него были изъяты два кухонных ножа. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Жительница Челябинска спаслась от преследователя с ножом в одном из городских ломбардов. Об инциденте сообщили в группе охранного предприятия «Витязь» в социальных сетях. «13 июня, около двух часов дня в ломбард по улице Руставели забежала перепуганная девушка. Она умоляла о помощи и успела лишь пояснить, что ее преследует знакомый мужчина, который угрожает ей ножом и требует денег», — написали на официальной странице «Витязь» во «ВКонтакте». Администратор едва успел выслушать девушку, как преследователь появился в дверях заведения. Работнику ломбарда пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. Мужчину задержали и у него были изъяты два кухонных ножа. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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