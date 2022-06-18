Ведущий Fox News обвинил Байдена в совращении дочери

18 июня 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Джо Байдена обвинили в совместном принятии душа со своей дочерью Фото: Patrick Semansky AP/TASS Ведущий на американском канале Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в совращении своей дочери — Эшли Байден. В частности, в совместном принятии душа. Такие выводы телеведущий сделал, исходя из дневников дочери американского лидера, которые утекли в интернет, однако официально такие данные не были подтверждены. «Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне», — отметил Карлсон в эфире телеканала. Он добавил, что поведение Байдена — «непозволительно» для отца. «Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», — заявил Карлсон. Журналист рассказал, что сейчас американский лидер пытается найти причастных к утечке данных из дневника Эшли Байден, передает агентство Nation News. В 2021 году сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски по делу о пропаже дневника дочери Байдена и публикации записей из него, дополняет деловое издание «Взгляд». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ведущий на американском канале Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в совращении своей дочери — Эшли Байден. В частности, в совместном принятии душа. Такие выводы телеведущий сделал, исходя из дневников дочери американского лидера, которые утекли в интернет, однако официально такие данные не были подтверждены. «Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне», — отметил Карлсон в эфире телеканала. Он добавил, что поведение Байдена — «непозволительно» для отца. «Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», — заявил Карлсон. Журналист рассказал, что сейчас американский лидер пытается найти причастных к утечке данных из дневника Эшли Байден, передает агентство Nation News. В 2021 году сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски по делу о пропаже дневника дочери Байдена и публикации записей из него, дополняет деловое издание «Взгляд».