На украинской стороне нарастает паника из-за провала на фронте, а Запад пытается взять Россию «на слабо». Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На фронтах с украинской стороны нарастает паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Коллективный Запад Россию проверяет „на слабо“ и нам важно это „слабо“ не показать», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в
По мнению пресс-секретаря президента, коллективный Запад все время тестируют новые границы дозволенного. Важно не останавливаться и идти по пути выполнения задач СВО.
Ранее Песков заявил, что РФ победит в спецоперации, исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует.
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