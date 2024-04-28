Песков: на украинской стороне нарастает паника

Песков: поставки западных ракет Украине являются тестированием РФ «на слабо»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
По мнению Пескова, коллективный Запад берет Россию «на слабо» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На украинской стороне нарастает паника из-за провала на фронте, а Запад пытается взять Россию «на слабо». Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На фронтах с украинской стороны нарастает паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Коллективный Запад Россию проверяет „на слабо“ и нам важно это „слабо“ не показать», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в telegram-канале корреспондента.

По мнению пресс-секретаря президента, коллективный Запад все время тестируют новые границы дозволенного. Важно не останавливаться и идти по пути выполнения задач СВО.

Ранее Песков заявил, что РФ победит в спецоперации, исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует.

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На украинской стороне нарастает паника из-за провала на фронте, а Запад пытается взять Россию «на слабо». Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На фронтах с украинской стороны нарастает паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Коллективный Запад Россию проверяет „на слабо“ и нам важно это „слабо“ не показать», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в telegram-канале корреспондента. По мнению пресс-секретаря президента, коллективный Запад все время тестируют новые границы дозволенного. Важно не останавливаться и идти по пути выполнения задач СВО. Ранее Песков заявил, что РФ победит в спецоперации, исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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