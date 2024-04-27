Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Краснодарском крае: карта СВО на Украине 27 апреля

Губернатор Кондратьев: над Краснодарским краем сбили 10 беспилотников ВСУ

Российские войска активно бьют по позициям ВСУ на разных направлениях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ беспилотниками атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Из-за удара на предприятии произошло возгорание. Также российские дроны уничтожили украинских боевиков у границы с Белгородской областью. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Атака БПЛА в Краснодарском крае

В ночь на 27 апреля ВСУ атаковали НПЗ «Славянск-ЭКО». Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что всего было девять украинских атак. Также в результате удара была повреждена ректификационная колонна (приспособление, применяемое в процессах дистилляции, экстракции жидкостей, теплообмена между паром и жидкостью и в других процессах — прим. URA.RU.). Тем не менее возгорание было успешно ликвидировано. По его словам, всего над Кубанью было перехвачено более 10 беспилотников.

Белгородская область

Группировка прикрытия госграницы РФ с помощью FPV-дронов ликвидировала скопление боевиков ВСУ на границе с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Донецкое и южнодонецкое направления

Российские войска закрепились на позициях в Георгиевке. ВС РФ продавливают оборону противника в этом населенном пункте, сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев у себя в Telegram. На южнодонецком участке продолжаются бои вблизи Урожайного.

Артемовское направление

Российские снайперы спасли женщину с двумя детьми от беспилотника ВСУ на пути из Часова Яра. Гражданские направлялись в сторону ЛНР и подверглись ударам со стороны украинских сил, уточнили в Минобороны РФ.

Бойцы РФ, увидев женщину и детей сразу же начали стрелять по дронам и кидать дымовые шашки. Тогда БПЛА противника потеряли гражданских из виду.

Продолжаются бои близ Богдановки, Клещеевки и Красного (Ивановского). Также активно ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в Часове Яре и Константиновке.

Авдеевское направление

В районе Бердычей российские бойцы захватили две американские бронированные ремонтные эвакуационные машины М88А1. Ранее техника была подбита беспилотниками РФ.

Также на этом участке фронта российская авиация нанесла удары по складам с боеприпасами и военной техникой в районе населенного пункта Удачное. По данным Минобороны РФ, удары наносились с помощью координат, переданных наводчиками.

Российские бойцы после освобождения Новобахмутовки значительно продвинулись в Соловьево. Также депутат Царев заявил, что армия РФ выбила ВСУ из Семеновки.

В районе Новокалиново продолжаются ожесточенные бои. Столкновения наблюдаются и в Нетайлово и Уманском.

Запорожское направление

Армия России ударила по складам боеприпасов и живой силе противника. Поражение было нанесено с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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