В Кремле заявили, что судьба Зеленского предрешена

28 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подчеркнул, что украинский народ вскоре поставит легитимность Владимира Зеленского под сомнение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участь президента Украины Владимира Зеленского уже предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда украинский народ поставит под сомнение легитимность своего президента. «Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа, для страны. Сначала они [власти страны] заразили свою страну националистическими проявлениями, и потом они уже кидали тысячи людей в топку этой войны. Мне кажется, учесть Зеленского предрешена, и совсем скоро настанет момент, в том числе и на Украине, когда поставят под вопрос его легитимность», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Официальный представитель Кремля также добавил, что Россия должна продолжать спецоперацию. Необходимо выполнить те задачи, которые были поставлены перед началом проведения специальной операции на Украине. Ранее Песков также отмечал, что на Украине нарастает паника. Связана она с тем фактом, что ВСУ терпят поражение на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участь президента Украины Владимира Зеленского уже предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда украинский народ поставит под сомнение легитимность своего президента. «Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа, для страны. Сначала они [власти страны] заразили свою страну националистическими проявлениями, и потом они уже кидали тысячи людей в топку этой войны. Мне кажется, учесть Зеленского предрешена, и совсем скоро настанет момент, в том числе и на Украине, когда поставят под вопрос его легитимность», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Официальный представитель Кремля также добавил, что Россия должна продолжать спецоперацию. Необходимо выполнить те задачи, которые были поставлены перед началом проведения специальной операции на Украине. Ранее Песков также отмечал, что на Украине нарастает паника. Связана она с тем фактом, что ВСУ терпят поражение на фронте.