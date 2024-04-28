Кимаковский сообщил об обнаружении в Авдеевке захоронений мирных жителей

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Найденные тела имеют признаки пыток, заявил Игорь Кимаковский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе разминирования Авдеевки (ДНР) были найдены новые места погребения гражданского населения. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что тела обнаруженных людей имели признаки пыток — руки были связаны за спиной, ноги перемотаны скотчем.

Кимаковский отметил, что эти люди явно подверглись истязаниям перед своей гибелью. Он также указал, что захоронения, судя по их характеру, были произведены в спешке.

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В ходе разминирования Авдеевки (ДНР) были найдены новые места погребения гражданского населения. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что тела обнаруженных людей имели признаки пыток — руки были связаны за спиной, ноги перемотаны скотчем. Кимаковский отметил, что эти люди явно подверглись истязаниям перед своей гибелью. Он также указал, что захоронения, судя по их характеру, были произведены в спешке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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