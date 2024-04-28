Кимаковский сообщил об обнаружении в Авдеевке захоронений мирных жителей

28 апреля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Найденные тела имеют признаки пыток, заявил Игорь Кимаковский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе разминирования Авдеевки (ДНР) были найдены новые места погребения гражданского населения. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что тела обнаруженных людей имели признаки пыток — руки были связаны за спиной, ноги перемотаны скотчем. Кимаковский отметил, что эти люди явно подверглись истязаниям перед своей гибелью. Он также указал, что захоронения, судя по их характеру, были произведены в спешке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе разминирования Авдеевки (ДНР) были найдены новые места погребения гражданского населения. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что тела обнаруженных людей имели признаки пыток — руки были связаны за спиной, ноги перемотаны скотчем. Кимаковский отметил, что эти люди явно подверглись истязаниям перед своей гибелью. Он также указал, что захоронения, судя по их характеру, были произведены в спешке.