Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь

28 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Правительство РФ временно отменило пошлины на экспорт угля для поддержки промышленности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российское правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз угля из страны. Решение направлено на поддержку угольной промышленности. Оно будет действовать до 31 августа этого года. «Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли», — сообщает кабмин в своем telegram-канале. С марта этого года начали действовать пошлины на экспорт угля. Их размер привязан к актуальному курсу рубля — он составляет от 4 до 7%. В 2023 году также вводили соответствующие пошлины, передает VSE42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз угля из страны. Решение направлено на поддержку угольной промышленности. Оно будет действовать до 31 августа этого года. «Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли», — сообщает кабмин в своем telegram-канале. С марта этого года начали действовать пошлины на экспорт угля. Их размер привязан к актуальному курсу рубля — он составляет от 4 до 7%. В 2023 году также вводили соответствующие пошлины, передает VSE42.