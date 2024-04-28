Стало известно, где смотреть трансляцию инаугурации Путина

Транслировать инаугурацию Путина будут в 12 по московскому времени
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать в прямом эфире на канале «Россия 1» Фото:

Трансляцию инаугурации Владимира Путина можно будет смотреть с 12 часов дня по московскому времени. Анонс прозвучал в эфире телеканала «Россия 1».

«Трансляция инаугурации Путина начнется в 12:00 мск», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что она запланирована на 7 мая.

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Трансляцию инаугурации Владимира Путина можно будет смотреть с 12 часов дня по московскому времени. Анонс прозвучал в эфире телеканала «Россия 1». «Трансляция инаугурации Путина начнется в 12:00 мск», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что она запланирована на 7 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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