Стало известно, где смотреть трансляцию инаугурации Путина

Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать в прямом эфире на канале «Россия 1»
Трансляцию инаугурации Владимира Путина можно будет смотреть с 12 часов дня по московскому времени. Анонс прозвучал в эфире телеканала «Россия 1».
«Трансляция инаугурации Путина начнется в 12:00 мск», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что она запланирована на 7 мая.
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