Мизулина рассказала, что у нее работает TikTok

У Екатериной Мизулиной заработал TikTok
Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина сообщила, что у нее заработало приложение TikTok. Ранее информация о работе приложения стало известно из СМИ.
«У меня работает TikTok», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что приложение работает без каких-либо ограничений.
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