Мизулина рассказала, что у нее работает TikTok

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
У Екатериной Мизулиной заработал TikTok Фото:

Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина сообщила, что у нее заработало приложение TikTok. Ранее информация о работе приложения стало известно из СМИ.

«У меня работает TikTok», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что приложение работает без каких-либо ограничений.

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Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина сообщила, что у нее заработало приложение TikTok. Ранее информация о работе приложения стало известно из СМИ. «У меня работает TikTok», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что приложение работает без каких-либо ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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