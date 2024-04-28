Фонд «Наша правда» собрал за год 1,7 млрд рублей для помощи солдатам

28 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Средства фонда «Наша Правда» используются для приобретения оборудования для фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фонд «Наша Правда» собрал более 1,7 миллиарда рублей на помощь фронту за год своей работы. Эти средства были направлены на поддержку военнослужащих и доставку военно-гуманитарных грузов на передовую, сообщает пресс-служба фонда. «С начала работы в 2023 году Фонд „Наша Правда“ собрал более 1,773 млн рублей. Сегодня, как никогда в прежние годы, мы остро понимаем необходимость защиты нашей Родины, ее настоящего и будущего, когда на ее рубежах наши военнослужащие оберегают жизнь и покой граждан. Фонд видит свою главную цель в том, чтобы не дать врагам России возродить фашизм, отстоять свое право называться великой державой и жить в мире свободно от диктата любых претендентов на мировое господство», — отмечают в пресс-службе фонда. Помощь оказывается во взаимодействии с партиями «Единая Россия» и «Молодой Гвардией Единой России». Средства фонда используются для приобретения техники и оборудования, квадрокоптеров, приборов ночного зрения, прицелов, глушителей и транспортных средств. Общие расходы на военные нужды составили более 1,62 миллиарда рублей, а дополнительные 153 миллиона рублей будут потрачены в течение двух месяцев. Общественный фонд «Наша Правда» занимается не только сбором средств, но и работой с запросами от военнослужащих и организаций на территории России и в новых регионах. Техника и оборудование уже поступили в подразделения различных армий, включая Херсонское, Запорожское, Луганское и Донецкое. Фонд сохранит свою работу по поддержке военнослужащих и поддержанию обороноспособности страны. Соглашение между партией «Единая Россия» и фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда» было подписано 18 апреля 2023 года. Помощь военнослужащим и жителям новых территорий стала более обширной и своевременной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонд «Наша Правда» собрал более 1,7 миллиарда рублей на помощь фронту за год своей работы. Эти средства были направлены на поддержку военнослужащих и доставку военно-гуманитарных грузов на передовую, сообщает пресс-служба фонда. «С начала работы в 2023 году Фонд „Наша Правда“ собрал более 1,773 млн рублей. Сегодня, как никогда в прежние годы, мы остро понимаем необходимость защиты нашей Родины, ее настоящего и будущего, когда на ее рубежах наши военнослужащие оберегают жизнь и покой граждан. Фонд видит свою главную цель в том, чтобы не дать врагам России возродить фашизм, отстоять свое право называться великой державой и жить в мире свободно от диктата любых претендентов на мировое господство», — отмечают в пресс-службе фонда. Помощь оказывается во взаимодействии с партиями «Единая Россия» и «Молодой Гвардией Единой России». Средства фонда используются для приобретения техники и оборудования, квадрокоптеров, приборов ночного зрения, прицелов, глушителей и транспортных средств. Общие расходы на военные нужды составили более 1,62 миллиарда рублей, а дополнительные 153 миллиона рублей будут потрачены в течение двух месяцев. Общественный фонд «Наша Правда» занимается не только сбором средств, но и работой с запросами от военнослужащих и организаций на территории России и в новых регионах. Техника и оборудование уже поступили в подразделения различных армий, включая Херсонское, Запорожское, Луганское и Донецкое. Фонд сохранит свою работу по поддержке военнослужащих и поддержанию обороноспособности страны. Соглашение между партией «Единая Россия» и фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда» было подписано 18 апреля 2023 года. Помощь военнослужащим и жителям новых территорий стала более обширной и своевременной.